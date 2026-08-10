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Neubauten zum Verkauf in Gungoren

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Gungoren, Türkei
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$434,470
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 32
Hauptmerkmale Verkaufspreis 420 000 € Preis pro qm 6 000 € Fläche 70 m2 Gesamtzimmer 2 Anzahl der Schlafzimmer 1 Anzahl der Badezimmer 1 Etage 3 Bauphase Neues Haus Baujahr 2022 Die Anlage wurde gemietet. Adresse Türkei, Istanbul Lage in einer großen Stadt Zusätzliche Dienstlei…
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