  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sancaktepe

Neubauten zum Verkauf in Sancaktepe

;
wohnungen
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Türkei
von
$418,827
Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und 3 Etagen mit Gewerbefläche.Auch der Komplex verfügt über eine bequeme Infrastruktur: ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, einen Mehrzwecksportplatz, Gästehotelzimmer und Lademöglichkeiten für Elek…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Türkei
von
$300,111
Wir bieten Apartments mit großen Balkonen und Wintergärten.Die Residenz verfügt über einen Garten, einen Fitnessraum, einen Innenpool.Abschluss - Dezember, 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 25 kmStadtzentrum - 15 kmUniversität - 3 kmEinkaufszentrum - 2 kmMeer - 10 kmSchule …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen