Krakau, Polen

von €793,000

Wohnkomplex, umgeben von viel Grün, in der Nähe des Internationalen Finanzzentrums (, dem siebtgrößten der Welt ) und der U-Bahnstation. Der Komplex mit funktionalen und praktischen Details: große Balkone, Lagerräume, Arbeits- und Freizeitorte, Restaurant, Klassenzimmer, ein Ort für Yoga-Kurse, Sauna, Dampfbad, Orte zum Pflanzen von Pflanzen, und Bereich für Veranstaltungen im Yıldız Park. Der Komplex verfügt über Apartments mit 2-5 Schlafzimmern in niedrigen Gebäuden. Die Apartments verfügen über Außenbereiche wie große Balkone ( 3 Meter ), Gärten und Terrassen. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Hotel liegt in einer ruhigen Gegend im anatolischen Teil in der Nähe der U-Bahnstation, neuer Straßen und Brücken. Internationales Finanzzentrum: 10 Meter U-Bahnstation: 500 Meter TEM Otoyolu Road: 4 km E-5 Karayolu Straße: 7 Kilometer Çamlıca Moschee: 8 km 15. Juli Märtyrerbrücke: 11 km Fatih Sultan Mehmet Brücke: 15 km.