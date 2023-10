Basiskele, Türkei

von €1,78M

Kapitulation vor: 2023

Das Projekt Country Bahçecik befindet sich auf einer Fläche von 15.300 m2 als 12 Villen, die jeweils exklusiver sind als die anderen. Jede unserer Villen hat eine Fläche von 964 m2 und besteht aus 8 Zimmern und einem Wohnzimmer. Genießen Sie es, in vier Spielzeiten im Projekt zu leben, das die Türen des Luxus und des Unterschieds für diejenigen öffnet, die in dreistöckigen Palästen leben möchten. Während unser Projekt all die Raffinesse und den Luxus in Palästen umfasst, wird es Sie mit seinem architektonischen Design faszinieren, das Ihre Vorstellungskraft übertrifft. Jede unserer Villen verfügt über einen eigenen großen Garten von 761 m2 bis 1328 m2.In unserem Projekt bestehend aus 12 Villen verfügt jedes Herrenhaus über einen eigenen Innen- und Außenpool, eine Sauna, ein Türkisches Bad, eine Waschküche, einen Hobbyraum, ein Dienerzimmer und ein Schlafzimmer mit 6 Bädern, Galeriebereich, 6 Balkone, mechanischer Raum, Aufzug und Innenparkplatz.