Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современый жилой комс
Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.
На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.
На втором этаже - две спальни.
На третьем этаже - две спальни.
Подвал - свободное пользование.
В каждой спальне есть собственая ванная комната.
Востаунусусдаются свновй отделкой, которая будет выполнев сответвиии свысочи
Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центров, всего в 5 минустаетаетататата Башакехир, а также в непосредственой близости от достопримечательностей Стамбула.
Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка без % до конца строительства!
Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.
Инфраструктура:
Зона барбекю
Частная парковка
Детская площадка
Благоустроеныетеритории
Затененныезоны отдыха
Спортивный комплекс
Пахматная площадка
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