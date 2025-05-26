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Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.

Basaksehir, Türkei
von
$496,000
BTC
5.8998213
ETH
309.2348563
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ID: 26377
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1164
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 12.06.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Русский Русский

Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современый жилой комс

Продается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.

На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.
На втором этаже - две спальни.
На третьем этаже - две спальни.
Подвал - свободное пользование.

В каждой спальне есть собственая ванная комната.

Востаунусусдаются свновй отделкой, которая будет выполнев сответвиии свысочи

Комплекс находится в окружении парков, школ, мечетей, больниц, торговых центров, всего в 5 минустаетаетататата Башакехир, а также в непосредственой близости от достопримечательностей Стамбула.

Первоначальный взнос - 30%!
Рассрочка без % до конца строительства!

Завершение строительства: 4 квартал 2025 года.

Инфраструктура:

Зона барбекю
Частная парковка
Детская площадка
Благоустроеныетеритории
Затененныезоны отдыха
Спортивный комплекс
Пахматная площадка

Для получения болеее подробной информациии по этому проекту позвоните/напишите нам.

Standort auf der Karte

Basaksehir, Türkei

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Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Türkei
von
$496,000
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