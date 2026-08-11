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Neubauten zum Verkauf in Bakırköy

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Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$461,605
Wir bieten Luxus-Wohnungen in einer Residenz mit einer Garage und rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich direkt neben der E-5 Autobahn, im Zentrum von Istanbul, nur 1 Minute entfernt von einer Schule, einem Einkaufszentrum, einem Krankenhaus, …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$2,56M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
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Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Sea Pearl Ataköy ist eines der luxuriösesten Wohnprojekte in Istanbul und bietet einen direkten Panoramablick auf das Marmarameer. Das Projekt befindet sich im exklusiven Stadtteil Bakırköy und vereint eine erstklassige Lage mit moderner Architektur und höchstem Wohnkomfort. Sea Pearl Ata…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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TekceTekce
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
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Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakırköy, Türkei
von
$365,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Ataköy Marinada Residence ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy und bietet exklusive Immobilien unmittelbar an der Ataköy Marina. Das Projekt umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom renommierten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen w…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
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Bakırköy, Türkei
von
$676,490
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt, Parkplätze und Abstellräume.Die Residenz verfügt über ein Luxushotel, einen Garten, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter, Tennis- und Basketballplätze.Ausstattung und Ausstattung…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
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Bakırköy, Türkei
von
$994,838
Integriert mit einem Mega-Yachthafen, verwendet die Residenz moderne Design-Elemente, breite offene Räume, Plätze und Landschaftsbau, um einen maritimen Lebensstil zu bringen.Das mehrschichtige und multi-programmierte Stadtdesign am Ufer des Marmara-Meeres wird nicht nur Ataköy und seine Umg…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$1,28M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$952,414
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
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Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
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Bakırköy, Türkei
von
$2,11M
Der Komplex verfügt über eine gemütliche Lobby, einen Erholungsbereich, Außenpools, Wander- und Radwege, einen Spielbereich für Kinder (bis zu 4 Jahre alt), ein SPA mit separaten Bereichen für Männer und Frauen (Schlafräume, Duschen, Türkisches Bad, Sauna, Dampfbad, Massageräume), Fitnessstu…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
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Bakırköy, Türkei
von
$827,581
Wir bieten Luxus-Wohnungen mit verschiedenen Layouts. Jede Wohnung verfügt über eine geräumige Terrasse, einen Blick auf das Meer und Parkplätze.Die Residenz am Strand besteht aus vier Gebäuden und verfügt über einen schönen angelegten Garten, Wassertaxi-Service, Concierge-Service, ein Fitne…
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TRANIO
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Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Bakırköy, Türkei
von
$390,971
Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem und einen Blick auf das Meer und die Stadt.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem der renommiertesten Gegenden der Stadt, in der Nähe der Küste des Maramara-Meeres.Maslak - 15 kmTaksim - 25 kmU-Bahn-Station - 200 …
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Wohngebäude Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick
Wohngebäude Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick
Wohngebäude Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick
Wohngebäude Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick
Wohngebäude Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick
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Wohngebäude Luxuswohnungen in Zeytinburnu Istanbul mit Meer- und Stadtblick
Kirmizi Sebboy Sokagi, Türkei
von
$195,000
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Ce La Vi Tower ist ein modernes Wohnprojekt im Herzen von Zeytinburnu auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt umfasst 105 hochwertige Wohnungen sowie Gewerbeeinheiten in einem modernen Turm mit beeindruckendem Blick auf das Meer und die Stadt. Dank seiner hervorragenden Lage in …
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Binaa Investment
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Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
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Wohngebäude Ultra-Luxusresidenzen direkt an der Ataköy Marina in Istanbul
, Türkei
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 25
Ataköy Marinada Residence ist ein exklusives Ultra-Luxusprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy. Das Projekt befindet sich unmittelbar an der renommierten Ataköy Marina und umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom bekannten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen wurd…
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Binaa Investment
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$2,11M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
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Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Alle anzeigen Wohngebäude Nivak Florya
Wohngebäude Nivak Florya
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Nivak Florya ist ein luxuriöses Wohnprojekt mit niedriger Bebauung im Stadtteil Şenlikköy in Bakırköy. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 20.500 m² und umfasst 12 Wohngebäude mit insgesamt 96 exklusiven Wohneinheiten. Die Wohnungen reichen von 2+1 bis 7+1 und bieten großzügige, …
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Bakırköy, Türkei
von
$440,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
⚫️ Wir bedienen unsere geschätzten Kunden weiterhin mit unserer 20-jährigen Erfahrung. ℹ️ Wir unterstützen und bedienen Sie 👇 🛋 Beim Kauf einer Wohnung, 🇹🇷 Beantragung einer - 🪪 „Aufenthaltserlaubnis“ 🇹🇷 Beantragung einer - 🪪 „Staatsbürgerschaft“ 🏦 Eröffnung eines Bankkontos 💳 📍 Wir …
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