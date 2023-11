Sariyer, Türkei

von €99,000

Das Projekt umfasst Wohn- und Gewerbeimmobilien, Ein Blockhotel B Suite und C Block im Bau und Ready Block D, wo Wohnungen jetzt zum Verkauf stehen. Block D hat 38 Stockwerke, 480 Wohnungen 13 Wohnungen pro Etage Letzte 23 Wohnungen zum Verkauf 1 + 1,2 + 1,3 + 1 In der Nähe befinden sich Universitäten, staatliche Institutionen und ein Einkaufszentrum. Je nach Plan wird eine U-Bahn in 100 m Entfernung gebaut. Gesamtfläche 19.200 m2 Wohnräume 991 Gewerbliche Objekte 97 Parkplatz für 1200 Sitzplätze Geschlossene Geschäftsräume 4 Schwimmbäder 10.500 m2 Grünfläche Das Spa-Zentrum ist in Männer- und Frauengebiete unterteilt Kinderspielzimmer 8 Aufzüge Zentralheizungs- und Kühlsystem