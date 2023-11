New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey

Fatih, Türkei

von €1,84M

Das Projekt wird ein globales Beispiel in Bereichen wie der ordnungsgemäßen Restaurierung historischer Gebäude mit einem zeitgenössischen architektonischen Ansatz geben. Die Wohnanlage verfügt über 76 Apartments, 36 Loft-Apartments, 3 Geschäfte, einen Innenpool, einen Wellnessbereich, einen Spielplatz, ein technisches Servicezentrum, einen Reinigungsservice, einen Fitnessraum, einen Concierge-Service und einen Parkplatz, Open-Air-Kino, chemische Reinigung, Türkisches Bad, Dampfbad, Sauna, VIP-Autodienst und Mietwagen. Die Smart-Home-Infrastruktur und ein Videoüberwachungssystem wurden installiert. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Wohnanlage befindet sich in einem zentralen Viertel mit einfachem Zugang zu Standorten in ganz Istanbul und befindet sich direkt im Herzen eines umfangreichen Verkehrsnetzes mit solchen Alternativen als See-, Land- und Massentransport sowie nahe gelegene Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Einkaufszentren. Yedikule, ein Stadtteil, der nach den sieben Türmen der Istanbuler Stadtmauer benannt ist, gilt als Freilichtmuseum mit seinen alten griechischen Häusern, seiner Festung und seiner Stadtmauer. Es bewahrt seinen Wert als einzigartige historische Schönheit.