Wohnkomplex Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.

Mahmutlar, Türkei
von
$66,975
14
ID: 33088
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Das Erdgeschoss bietet direkten Zugang zu einem privaten Garten.

  • Schnell zugreifen!
  • Ein einzigartiges Angebot – so etwas gibt es sonst nirgends!

Das Projekt befindet sich im Stadtteil Mahmutlar, nur 700 Meter vom Meer entfernt. Die Lage vereint die Ruhe der Natur mit urbanem Flair, fernab vom geschäftigen Treiben in Mahmutlar.

Dieser Komplex erfüllt alle Bedürfnisse: Komfort, Sicherheit, Ruhe und Eleganz.

Der Komplex erstreckt sich über eine Fläche von 1.300 m² und besteht aus zwei vierstöckigen Gebäuden mit insgesamt 36 Wohnungen.

Fertigstellung: 2024

Infrastruktur:

  • Außenpool
  • Whirlpool
  • Kinderspielplatz
  • Pavillon
  • Sauna
  • Dampfbad
  • Türkisches Bad
  • Ruhebereiche
  • Fitnessraum
  • Kinderzimmer
  • Billard
  • Aufzug
  • Garage
  • Generator
  • Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnkomplex Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.
Mahmutlar, Türkei
von
$66,975
