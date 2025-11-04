Wohnkomplex Меблированная квартира 1+1 в комплексе ZE-RA Residence.

Das Erdgeschoss bietet direkten Zugang zu einem privaten Garten.

Schnell zugreifen!

Ein einzigartiges Angebot – so etwas gibt es sonst nirgends!

Das Projekt befindet sich im Stadtteil Mahmutlar, nur 700 Meter vom Meer entfernt. Die Lage vereint die Ruhe der Natur mit urbanem Flair, fernab vom geschäftigen Treiben in Mahmutlar.

Dieser Komplex erfüllt alle Bedürfnisse: Komfort, Sicherheit, Ruhe und Eleganz.

Der Komplex erstreckt sich über eine Fläche von 1.300 m² und besteht aus zwei vierstöckigen Gebäuden mit insgesamt 36 Wohnungen.

Fertigstellung: 2024

Infrastruktur:

Außenpool

Whirlpool

Kinderspielplatz

Pavillon

Sauna

Dampfbad

Türkisches Bad

Ruhebereiche

Fitnessraum

Kinderzimmer

Billard

Aufzug

Garage

Generator

Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.