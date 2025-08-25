  1. Realting.com
  Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya

Muratpasa, Türkei
$294,307
27
ID: 27668
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit Pool in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, ein aufstrebender Stadtteil von Alanya, ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Ausländern als Wohn- und Urlaubsort sehr beliebt. Bekannt für seine berühmten Marken, breiten Spazierwege und das unberührte Meer, bietet es seinen Bewohnern einen Lebensstil, der sich wie ein Dauerurlaub anfühlt. Die angenehme Atmosphäre macht es bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen beliebt.

Das Projekt befindet sich in zentraler Lage in Mahmutlar, Alanya. Wohnungen zum Verkauf in Alanya sind nur wenige Gehminuten von allen täglichen und sozialen Einrichtungen entfernt. Es ist 280 Meter von Einkaufszentren, 650 Meter vom Meer, 8 km vom staatlicheren Hospital, 15 km vom Stadtzentrum von Alanya und 27 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt wurde auf einem 7.205 m² großen Grundstück erbaut und besteht aus 2 Blöcken mit insgesamt 288 Wohnungen. Der Komplex bietet viele soziale Einrichtungen, darunter Innen- und Außenpools, offene Parkplätze, Grill- und Sitzbereiche, Sicherheitsdienst, Kamerasystem, Portier, Generator, Wasserdrucksystem, Sauna, Fitnesscenter, Türkisches Bad, Kinderspielplatz, Billard, Tischtennis und Aufzüge an.

Die Wohnungen sind meisterhaft gebaut und mit hochwertigen Materialien wie MDF-Küchenschränken, MDF-Innentüren, Stahl-Eingangstüren, Granit-Küchenarbeitsplatten, Spot- und LED-Beleuchtung mit abgehängten Decken und Keramikböden ausgestattet.


AYT-04617

Muratpasa, Türkei
