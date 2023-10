New premium residence with a swimming pool and an underground garage, Altıntaş, Turkey

Yesilkoey, Türkei

von €186,243

43–66 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Rüzgar Luxury - 3 - ein neuer Wohnkomplex in der Gegend von Altyntash in Antalya. Das Projekt wird alles Notwendige für die Bewohner des Komplexes haben. Der Komplex verfügt über 8 Apartments im Erdgeschoss mit Zugang zum Garten. Die Apartments werden vollständig gereinigt und teilweise mit Schrankmöbeln ausgestattet: hochwertiges Laminat, Eingangs- und Innentüren, Kunststofffenster mit Aluminiumgläsern, elektrische Fensterläden, Punkt- und Dekorationsbeleuchtung. Sowie eine Fußbodenheizung, eine Klimaanlage und ein Smart-Home-System. Die Küche wird ein Küchenset haben, Haushaltsgeräte, Badezimmer werden komplett ausgestattet sein. Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich eine Infrastruktur eines Hoteltyps, nämlich: - Kinderspielplätze; - Verbesserung und Landschaftsgestaltung; - Landschaftsbau; - Türkisches Bad; - Pool; - Geschäfte; - Einkaufszentrum; - Fitnesscenter; - Restaurant / Café. Projektstandort: Die Entfernung zum Meer beträgt 5 km. Die Entfernung zum Stadtzentrum beträgt 15 km. Die Entfernung zum Flughafen beträgt 4 km. Entfernung zur Schule - 200 m. Die Entfernung zum Krankenhaus beträgt 500 m. Die Entfernung zum Restaurant beträgt 200 m. Die Entfernung zum Geschäft beträgt 200 m. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!