  Wohnung in einem Neubau Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya

Wohnung in einem Neubau Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya

Muratpasa, Türkei
$822,882
ID: 27715
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
    2026

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex direkt am Strand in Mahmutlar, Alanya

Die Region Mahmutlar, bekannt als Urlaubsort von Alanya, ist in letzter Zeit schnell gewachsen und hat sich rasant entwickelt. Mit ihren hochwertigen Dienstleistungen ist sie zur ersten Wahl für Ausländer und Einheimische geworden. Die Region besticht durch ihre Zuverlässigkeit und Sorgfalt. Mahmutlar bietet mit seinen belebten Straßen, der Beleuchtung, den Cafés und Restaurants verschiedener Marken einen hochwertigen Service.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya Antalya bieten den Käufern des Projekts an der Strandpromenade einen großen Vorteil an. Neben der fußläufigen Erreichbarkeit von Einrichtungen des täglichen Bedarfs und sozialen Einrichtungen ist es 450 m vom Einkaufszentrum, 7,8 km vom Krankenhaus, 12 km vom Stadtzentrum und 27 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt besteht aus zwei Blöcken mit insgesamt 109 Wohnungen und verfügt über Einrichtungen wie einen Innen- und Außenpool, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum, ein Türkisches Bad, eine Sauna, Überwachungskameras, einen Generator, eine zentrale Satellitenanlage, einen Parkplatz, einen Grillplatz und einen Sicherheitsdienst.

Die Wohnungen werden mit verschiedenen Zimmertypen zum Verkauf angeboten; 1. Klasse Keramikboden, Granitarbeitsplatte in der Küche, Küchenmöbel, MDF, Duschkabine und Durchlauferhitzer.


AYT-04546

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Alanya, Türkei
von
$170,954
Wohnanlage New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$221,396
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and a panoramic view, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,59M
Wohnviertel One bedroom apartment close to the beach
Mahmutlar, Türkei
von
$151,618
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Şile, Türkei
von
$619,036
Wohnung in einem Neubau Strandwohnungen zum Verkauf in Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$822,882
Andere Komplexe
Residenz Loft in Istanbul
Residenz Loft in Istanbul
Residenz Loft in Istanbul
Residenz Loft in Istanbul
Residenz Loft in Istanbul
Alle anzeigen Residenz Loft in Istanbul
Residenz Loft in Istanbul
Bahcelievler, Türkei
von
$277,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Das Konzeptprojekt der Loft-Apartments befindet sich in Basyn Express, einem der wertvollsten Investitionsbereiche in Istanbul. Das Projekt besteht aus 2 Blöcken auf einem Grundstück von 24.000 m2. Das Projekt bietet Home Offices im Stil von Loft 1 + 1 und 2 + 1.
Immobilienagentur
FIBO Property
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$641,173
Wir bieten geräumige Apartments mit großen Balkonen.Die Residenz verfügt über Kinderspielplätze, Grünflächen, einen Fitnessraum, einen Joggingpfad, einen Pool zu Fuß.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 20 kmEinkaufszentrum - 500 MeterU-Bahn Station - 800 MeterUnive…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Alle anzeigen Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Wohngebäude Meer und Prinzeninsel Blick Wohnungen in Kartal, Istanbul
Kartal, Türkei
von
$353,168
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 23
Wohnungen mit Pools in einer Anlage in Kartal, Istanbul, zu verkaufen Kartal liegt auf der anatolischen Seite Istanbuls und ist ein soziales Viertel, das dank seiner Lage an der Küste einen einzigartigen Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bietet und aufgrund des sauerstoffreichen Aydos…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen