  2. Türkei
  3. Akseki
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Akseki, Türkei

Istanbul
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Suche nach neuen Gebäuden
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$82,572
Die Residenz verfügt über Pools, ein Spa-Center, Aquaparks, einen privaten Sandstrand, Restaurants, einen Kinderclub und Abenteuerparks, ein Fitnesscenter, Pilates und Yoga-Studios, Sportgelände, einen Wald.Fertigstellung - 2024
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Wohngebäude Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses
Kepez, Türkei
von
$375,441
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Wohnungen aus einem neuen Projekt in Antalya Kepez Die Wohnungen befinden sich in der Göçerler Nachbarschaft, Kepez, Antalya. Die Region beherbergt viele Eliteprojekte in Kepez und hat mit dem Bau des Stadtkrankenhauses seinen Wert noch weiter gesteigert. Sie befinden sich 100 m von der näch…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Wohnanlage New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$228,133
Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum und ein Pilates-Studio, Grünflächen und Teiche.Abschluss - 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Einkaufszentrum - 4 kmStadtzentrum von Antalya - 5 kmAltstadt - 8 kmStrand - 7 kmFlughafen - 18 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$373,065
Die Residenz mit einer Baufläche von 14,085 m2 besteht aus 4 Blöcken. Mit seinem Standort und der gemischten Nutzung Projekt-Funktionen; Es wurde entworfen, um die beste Nutzung von geographischen und klimatischen Bedingungen. Aufgrund seiner Lage ist Kepez in der Lage, eine neue Richtung zu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$676,490
Die Residenz zeichnet sich durch ein innovatives Wohnprojekt aus, das speziell für Sie konzipiert wurde und Ihnen ein komfortables Stadtleben im Gebiet von Cankaya in der Region Masa dağı in Antalya bietet, wo der Bau gerade begonnen hat. Es hat kühlere Klimabedingungen im Vergleich zum Stad…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
