Wohnkomplex Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.

Didim, Türkei

2-Bett-Ferienhaus zum Verkauf in Yesilkent- High Rent Income in Didim 2-Zimmer-Wohnung mit Gemeinschaftspool in einem privaten Komplex in Yesilkent – 2. Zuhause in der Türkei. Schönes zweites Zuhause in Didim Türkei. Geräumige Wohnung zum Verkauf in Didim, sehr zentral im schönen Yesilkent…