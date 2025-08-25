  1. Realting.com
  Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya

Wohnung in einem Neubau Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya

Konyaalti, Türkei
von
$144,799
;
28
ID: 27782
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Konyaalti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya. Die Wohnung in Antalya, Konyaaltı, ist Teil eines 72 Wohnungen umfassenden Gebäudekomplexes auf einem 2.435 m² großen Grundstück und bietet Annehmlichkeiten wie einen Pool, ein Türkisches Bad.
AYT-04506

Standort auf der Karte

Konyaalti, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

