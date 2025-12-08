  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Serik
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Serik, Türkei

Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Wohnanlage New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Türkei
von
$699,147
Wir bieten eine moderne und hochwertige Villa mit einem Pool, einem Garten, einem Parkplatz, einem Balkon und einer Terrasse.Abschluss - Mai 2023.Eigenschaften der Wohnungen Das Haus verfügt über 4 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine offene Küche, 4 Bäder, ein Ankleidezimmer, eine Sauna und e…
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Türkei
von
$497,420
Wir bieten Villen mit Parkplätzen, Swimmingpools von 32 m2, Gärten, Verandas.Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz und rund um die Uhr Videosicherheit.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: Eingangshalle, Wohnzimmer, offene Küche, Badezimmer.Erster Stock: zwei Schlafzimmer, ein …
TRANIO
