Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya

Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya

Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochwertigen Immobilienprojekte und die Nähe zum Flughafen aus, was es zu einer bevorzugten Gegend für lokale und internationale Käufer macht. Das Gebiet liegt im östlichen Teil von Alanya und entwickelt sich weiterhin rasant.

Die Alanya Wohnungen zum Verkauf befinden sich 3,2 km vom Strand, 6 km von der Sapadere-Schlucht, 8 km vom Zentrum von Mahmutlar, 17,5 km vom Flughafen Gazipaşa-Alanya, 18 km vom Alanya Ausbildungs- und Forschungskrankenhaus und 21 km vom Stadtzentrum von Alanya entfernt.

Das Projekt wurde auf einem 20.500 m² großen Grundstück erbaut und besteht aus 3 Blöcken. Der Komplex verfügt über Schwimmbäder im Innen- und Außenbereich, einen Aquapark-Pool, ein Kinderbecken, Grillplätze, Fitnessbereiche im Freien, Tischfußball, ein Amphitheater, einen Wintergarten, einen Whirlpool, Kinderspielplätze, einen Beachvolleyballplatz, einen Fußballplatz, einen Basketballplatz, einen Tennisplatz, Minigolf, Entspannungsbereiche, Spazierwege, einen Fahrradweg, eine Ladestation, einen botanischen Garten, eine Poolbar, Parkplätze, Riesenschach, Pavillons, eine Lobby-Rezeption, ein Kinderspielzimmer, ein Fitnesscenter, einen Kinoraum, Tischtennis, einen Massageraum, ein Türkisches Bad, eine Sauna, ein Dampfbad, eine Russische Sauna, einen Markt, Waschmöglichkeiten, einen Autovermietungsservice, einen Shuttleservice zum Strand und Reinigungsdienste.

Die Wohnungen werden mit Bodenbelägen, Beleuchtungskörpern, Badezimmer- und Küchenschränken sowie Treppen- und Balkongeländern übergeben. Darüber hinaus wird die Infrastruktur für Strom, Heizung und Wasserversorgung vorhanden sein.

AYT-04637