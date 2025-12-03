  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Konyaalti, Türkei

Wohngebäude Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya
Konyaalti, Türkei
von
$160,506
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Neubauwohnung mit Bergblick in Konyaaltı, Antalya. Die Wohnung in Antalya, Konyaaltı, ist Teil eines 72 Wohnungen umfassenden Gebäudekomplexes auf einem 2.435 m² großen Grundstück und bietet Annehmlichkeiten wie einen Pool, ein Türkisches Bad.AYT-04506
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel PRODAETSYA VILLA POLNOSTYU MEBELIROVAnnaya
Konyaalti, Türkei
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
Cadde emlak
Eine Anfrage stellen
