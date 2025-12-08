  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Kepez, Türkei

Wohngebäude Wohnungen mit Panoramablick im Terra Manzara Projekt in Antalya
Kepez, Türkei
von
$325,035
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Wohnungen an der Straße mit Einkaufszentren und Cafés in Antalya, Kepez Die Luxuswohnungen befinden sich in Kepez, Gülveren Nachbarschaft. Die Region ist mit ihren städtischen Transformationsprojekten schnell gewachsen und hat Investoren und Käufer angezogen. Es ist zu einem Zentrum der Anzi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Türkei
von
$402,009
Die Wohnanlage umfasst 359 Wohnungen (mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern) und 51 Gewerberäume (18 Büros und 33 Läden), Innen- und Außenpools für Kinder und Erwachsene, eine Sauna, ein Fitnesscenter und einen Kinderspielplatz im Freien, einen Parkplatz. Vor dem Eingang des Komplexes befindet sich e…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Kepez, Türkei
von
$402,009
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Innenparkplatz, Innen- und Außenpools, einen Sportkomplex, eine Sauna, einen Kinderclub, ein Pilates-Studio, einen Kinderpool, ein Café, rund um die Uhr Sicherheit, Wanderwege, eine Gemeinschaftsterrasse.Ausstattung und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Kepez, Türkei
von
$597,414
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Wohnungen an der Straße mit Einkaufszentren und Cafés in Antalya, Kepez Die Luxuswohnungen befinden sich in Kepez, Gülveren Nachbarschaft. Die Region ist mit ihren städtischen Transformationsprojekten schnell gewachsen und hat Investoren und Käufer angezogen. Es ist zu einem Zentrum der Anzi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kirisciler, Türkei
von
$110,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Fläche 48 m²
1 Immobilienobjekt 1
LEBEN SIE EIN ECHTES LEBEN! Wird für einen Zeitraum von 20 Monaten ohne Zinsrate bereitgestellt! Erstinstallation 50%! Haus – ist der Faktor, der die Lebensqualität des Menschen in höchstem Maße beeinflusst. Entdecken Sie Antalya mit seinem herrlichen mediterranen Klima, Naturschönheiten u…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
110,000
Immobilienagentur
Realty World Green Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
