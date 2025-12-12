  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Gazipasa
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gazipasa, Türkei

Istanbul
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Hayat Dream Gazipasa
Wohngebäude Hayat Dream Gazipasa
Gazipasa, Türkei
von
$130,201
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Fläche 43–90 m²
35 Immobilienobjekte 35
Alanya, Gazipasha, 750m zum Sandstrand, alle notwendigen Infrastrukturen, zu Fuß erreichbar
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0
133,842 – 186,674
Wohnung 2 zimmer
90.0
245,377 – 257,118
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools close to Gazipasa Airport, Antalya, Turkey
Gazipasa, Türkei
von
$145,656
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, eine Videoüberwachung, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 200 Meter vom Zentrum von Gazipasa, 2,5 km vom…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a garden at 500 meters from the beach, Gazipasa, Turkey
Gazipasa, Türkei
von
$163,134
Die Residenz verfügt über einen Außenpool, einen Kinderpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, eine Videoüberwachung, einen Garten, einen Parkplatz.Abschluss - Ende Dezember 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Gazipasa Beach - 500 MeterStadtzentrum - 2 kmFlughafen - 6 km
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Alle anzeigen Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Wohnanlage Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Türkei
von
$126,173
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
продажа к картиры газзаше о т застройщика с бесunderшцентной р – г г о в 30 к & н на восток о о алании с населениеgst 52000 человек. Газипаша имеет собственнюю городскюю иннлfolgen Газипаша находится на равнинeicht " а ф к клб ы с к & каарkunft м " Так же, е & к косметологческие кабинеты, са…
Immobilienagentur
ALANYA INVESTMENT
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen