Wohnung in einem Neubau Investitionswohnungen in Antalya in der Nähe eines Krankenhauses

Wohnungen aus einem neuen Projekt in Antalya Kepez

Die Wohnungen befinden sich in der Göçerler Nachbarschaft, Kepez, Antalya. Die Region beherbergt viele Eliteprojekte in Kepez und hat mit dem Bau des Stadtkrankenhauses seinen Wert noch weiter gesteigert.

Sie befinden sich 100 m von der nächsten Bushaltestelle, 5,5 km vom Busbahnhof, 5,9 km vom Zoo, 7 km von der Özdilek Mall, 11 km von den Konyaaltı-Stränden und 18 km vom Flughafen entfernt.

Terra Concept hat eine Gesamtbaufläche von 14.085 m² und besteht aus 4 Blöcken. Das Projekt verfügt über einen vollautomatischen, frequenzgesteuerten Aufzug, eine Eingangshalle, ein zentrales Satellitensystem, spezielle Grünflächen, eine Zentralheizung, ein Generatorsystem, eine Tiefgarage, ein Sprinkler- und Feuerlöschsystem, eine Sensorbeleuchtung, eine Lüftungsanlage, eine Wasserenthärtungsanlage, ein Schwimmbad, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Kinderspielplatz im Freien, ein rund um die Uhr überwachtes Kamerasystem, einen eigenen Eingang und ein Sicherheitsgebäude. Das Projekt wurde so konzipiert, dass die geografischen und klimatischen Bedingungen aufgrund seiner Lage und der gemischten Nutzung optimal genutzt werden. Das Projekt ist in der Lage, dem kommerziellen Leben in der Region Kepez, Masa Mountain eine neue Richtung zu geben.

Die 2-Schlafzimmer-Wohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und einen Balkon.

Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya verfügen über Wärme- und Schalldämmung, Stahltüren, PVC-Außentischlerei, keramische Bodenbeläge, Sanitäreinrichtungen, Multi- oder VRF-Klimaanlagen, Zentralheizung, Warmwassersystem, Einbaugeräte, erstklassige Küchenschränke, Garderobe, Aluminiumtreppen und Balkongeländer.

AYT-03672