Wohnkomplex High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand

Das Elite-Hochhaus Kondominium ist das Ausführungsbeispiel des modernen Stils und Luxus in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak, nur 250 Meter vom malerischen Strand entfernt. Das Gebäude besteht aus 38 Etagen mit 342 Wohnungen, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer haben. Es gibt Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmer zur Auswahl. Das Projekt ist abgeschlossen und eignet sich für diejenigen, die Qualität, Komfort schätzen und in einem der renommiertesten Gegenden von Pattaya leben wollen. Die komplexe Infrastruktur:

Wohnbereich

Lobby

Spielzimmer

bar

Vorteile

Komfortable Lage - 250 Meter zum Strand und alle notwendigen Infrastruktur in der Nähe.

Panorama-Pool und Dachgarten mit Erholungsgebieten.

Sicherheit - 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung und Schlüsselkarte.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt befindet sich nur 250 Meter vom Strand entfernt, mit allen notwendigen Infrastruktur in der Nähe. In unmittelbarer Nähe gibt es viele Cafés, Bars und Restaurants, Supermärkte, öffentliche Verkehrsmittel und vieles mehr. Auch in unmittelbarer Nähe gibt es Apotheken, Bildungseinrichtungen und Kindergärten. All dies macht die Wohnanlage zu einem idealen Ort für ein komfortables Leben, vor allem für Familien mit Kindern.