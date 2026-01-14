Villa Kamernyj kompleks

🏡 Villы 297
🌴 Tayland, Phuket (eine Region mit gemütlicher Logistik, rhino British International School)
💰 von 19 276 000 THB (~ von 540.000 $)
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✅ Varnay Format
✅ Bolshaya territoria bole 70 Paradies (
✅ 1
✅ Ryaddom British International School
✅ Balance: Stille + быстрый стстоп кинстре Paddeln
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🏡 Varianti vil
3 Schlafzimmer von ~297 m2
4 Schlafzimmer von 424 m2
Beteiligungen: 70
Parkplatz: 2
Geräumige Planung, privatnye zonы дыха
💎 Alle Villen mit Reparatur und Einbaumöbeln
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🌿 Infrastruktur urinals das Resort
Clubhaus mit Fitness und Saunen
Bassin + Kinder Bassin
Kinder Komma und Igrove.
Coworking Space
Central Park und Taschengärten
👉 Es ist nicht nur ein Zuhause. Es ist eine komfortable Wohnumgebung.
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🏬 Wichtiger Investitionsvorteil
Im Projekt wurde eine eigene Kommer-Zone (29 Räumlichkeiten) vorveröffentlicht:
☕ Kaffee 🛒 Minimarkt
💊 Pharmazie
💅 Schönheit und dienen
➡️ Wir müssen in den Komplex.
➡️ Povыshaet Liquidität und Stoyostj Immobilien
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📍 Location (Phuket)
Zentraler Teil der Insel
Выезд коснаным дорогам
10 Minuten zu British International School
Dostup k stoream, gospitalam, marinam
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💸 Einkaufsbedingungen (Konservierungszeit)
Armoring:
300.000 THB (~9 500$)
Daley:
25%
15%
15%
15%
15%
15%
📅 Zeit der Unterschiede zu den endgültigen Bauarbeiten
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📅 Dauer des Projekts
Baubeginn: 2 Bezirk 2026
Zertifizierung: 3 Bezirk 2029
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💎 ♪ Wer ist das?
✔ D-ein Leben von Phukite
✔ dla seedy (reddom international school)
✔ D-a Investitions- und Rostakapital
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📲 Schreiben Sie nach unten oder erlauben Sie die Planung, Preis und Luchshey vil unter Ihrem Budget Subberu optionы und relative Erträge