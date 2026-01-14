  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Ko Kaeo
  4. Villa Kamernyj kompleks

Villa Kamernyj kompleks

Ban Bang Ku, Thailand
von
$556,466
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35060
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Mueang Phuket
  • Stadt
    Ko Kaeo
  • Dorf
    Ban Bang Ku

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

🏡 Villы 297

🌴 Tayland, Phuket (eine Region mit gemütlicher Logistik, rhino British International School)

💰 von 19 276 000 THB (~ von 540.000 $)

🔥

✅ Varnay Format

✅ Bolshaya territoria bole 70 Paradies (

✅ 1

✅ Ryaddom British International School

✅ Balance: Stille + быстрый стстоп кинстре Paddeln

🏡 Varianti vil

  • 3 Schlafzimmer von ~297 m2

  • 4 Schlafzimmer von 424 m2

  • Beteiligungen: 70

  • Parkplatz: 2

  • Geräumige Planung, privatnye zonы дыха

💎 Alle Villen mit Reparatur und Einbaumöbeln

🌿 Infrastruktur urinals das Resort

  • Clubhaus mit Fitness und Saunen

  • Bassin + Kinder Bassin

  • Kinder Komma und Igrove.

  • Coworking Space

  • Central Park und Taschengärten

👉 Es ist nicht nur ein Zuhause. Es ist eine komfortable Wohnumgebung.

🏬 Wichtiger Investitionsvorteil

Im Projekt wurde eine eigene Kommer-Zone (29 Räumlichkeiten) vorveröffentlicht:

☕ Kaffee 🛒 Minimarkt

💊 Pharmazie

💅 Schönheit und dienen

➡️ Wir müssen in den Komplex.

➡️ Povыshaet Liquidität und Stoyostj Immobilien

📍 Location (Phuket)

  • Zentraler Teil der Insel

  • Выезд коснаным дорогам

  • 10 Minuten zu British International School

  • Dostup k stoream, gospitalam, marinam

  • -----

💸 Einkaufsbedingungen (Konservierungszeit)

Armoring:

  • 300.000 THB (~9 500$)

Daley:

  • 25%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

  • 15%

📅 Zeit der Unterschiede zu den endgültigen Bauarbeiten

📅 Dauer des Projekts

  • Baubeginn: 2 Bezirk 2026

  • Zertifizierung: 3 Bezirk 2029

💎 ♪ Wer ist das?

✔ D-ein Leben von Phukite

✔ dla seedy (reddom international school)

✔ D-a Investitions- und Rostakapital

✔ ♪

📲 Schreiben Sie nach unten oder erlauben Sie die Planung, Preis und Luchshey vil unter Ihrem Budget Subberu optionы und relative Erträge

Standort auf der Karte

Ban Bang Ku, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Thailand
von
$1,49M
Villa CAYA
Baan Wang Ta Kien, Thailand
von
$130,749
Villa Ao Yon Beach Villas
Wichit, Thailand
von
$1,94M
Villa Stella Estate
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Villa Katamanda
Karon, Thailand
von
$702,316
Sie sehen gerade
Villa Kamernyj kompleks
Ban Bang Ku, Thailand
von
$556,466
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Alle anzeigen Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Kamala, Thailand
von
$342,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Stylish Townhai in der Nähe des Meeres Mit diesem Projekt kann Ihr Traum von Leben in Ihrem eigenen Haus in Gehminuten vom Meer zu Wirklichkeit werden. Der Stadthauskomplex kombiniert die Bequemlichkeit des Lebens in seinem eigenen Geräumigen Haus. Kamala hat die Herrlichkeit des Familienb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Alle anzeigen Villa Tiara Saku in Nai Thon
Villa Tiara Saku in Nai Thon
Sakhu, Thailand
von
$888,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Alle anzeigen Villa Botanica Lakeside ll
Villa Botanica Lakeside ll
Phuket, Thailand
von
$978,571
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen