🏡 Villы 297

🌴 Tayland, Phuket (eine Region mit gemütlicher Logistik, rhino British International School)

💰 von 19 276 000 THB (~ von 540.000 $)

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✅ Varnay Format

✅ Bolshaya territoria bole 70 Paradies (

✅ 1

✅ Ryaddom British International School

✅ Balance: Stille + быстрый стстоп кинстре Paddeln

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🏡 Varianti vil

3 Schlafzimmer von ~297 m2

4 Schlafzimmer von 424 m2

Beteiligungen: 70

Parkplatz: 2

Geräumige Planung, privatnye zonы дыха

💎 Alle Villen mit Reparatur und Einbaumöbeln

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🌿 Infrastruktur urinals das Resort

Clubhaus mit Fitness und Saunen

Bassin + Kinder Bassin

Kinder Komma und Igrove.

Coworking Space

Central Park und Taschengärten

👉 Es ist nicht nur ein Zuhause. Es ist eine komfortable Wohnumgebung.

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🏬 Wichtiger Investitionsvorteil

Im Projekt wurde eine eigene Kommer-Zone (29 Räumlichkeiten) vorveröffentlicht:

☕ Kaffee 🛒 Minimarkt

💊 Pharmazie

💅 Schönheit und dienen

➡️ Wir müssen in den Komplex.

➡️ Povыshaet Liquidität und Stoyostj Immobilien

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📍 Location (Phuket)

Zentraler Teil der Insel

Выезд коснаным дорогам

10 Minuten zu British International School

Dostup k stoream, gospitalam, marinam

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💸 Einkaufsbedingungen (Konservierungszeit)

Armoring:

300.000 THB (~9 500$)

Daley:

25%

15%

15%

15%

15%

15%

📅 Zeit der Unterschiede zu den endgültigen Bauarbeiten

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📅 Dauer des Projekts

Baubeginn: 2 Bezirk 2026

Zertifizierung: 3 Bezirk 2029

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💎 ♪ Wer ist das?

✔ D-ein Leben von Phukite

✔ dla seedy (reddom international school)

✔ D-a Investitions- und Rostakapital

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📲 Schreiben Sie nach unten oder erlauben Sie die Planung, Preis und Luchshey vil unter Ihrem Budget Subberu optionы und relative Erträge