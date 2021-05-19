  1. Realting.com
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Pattaya, Thailand
$618,206
8
ID: 27403
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Luxusvillen mit privaten Pools im Herzen von Pattaya!
Luxusleben in einer geschlossenen Premium-Community!

Zensiri Estate ist ein exklusives Projekt von 26 modernen Villen im renommierten Stadtteil Jomtien. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie und schafft den perfekten Raum für Wohnen und Investieren.

Hauptmerkmale des Projektes: Europäische Küche mit Insel und optionale thailändische Küche, Premium-Badezimmer, Ankleideräume, privater Pool 8×4 m (mit Salzwasser), Jacuzzi und Solarpaneelen Option, Doppelgarage mit automatischen Toren, Klimaanlage, EV-Ladung für Elektrofahrzeuge, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung

Ort:

- 2,5 km zum Strand Jomtien;
- 900 m zu Geschäften und Märkten;
- 5 km zur Walking Street;
- Schneller Zugang zur Suhumvit Road;
- in der Nähe von internationalen Schulen, Golfclubs, Restaurants.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

