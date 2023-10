New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand

Pattaya, Thailand

von €40,795

Der Harmonia City Garden ist eine der schönsten und einzigartigsten Eigentumswohnungen mit europäischem architektonischem Design im Zentrum von Pattaya. Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden mit jeweils 8 Etagen, die von Pools, tropischen Gärten, Brücken und Wegen zum Wandern umgeben sind. Die Gesamtzahl der Wohnungen beträgt 656 Einheiten. Zu verkaufen sind verschiedene Arten von Wohnungen: - Studio ( 20 m2 ) - 1 Schlafzimmer ( 25,5 m2 ) - 2 Schlafzimmer ( 50,5 m2 ) Die Apartments sind mit Designerdekoration und Einbaumöbeln, Elektrik, Sanitär und Klimaanlage dekoriert. Jede Wohnung verfügt über einen Balkon und ein Feuersystem. STANDORT: Der Harmonia City Garden befindet sich in idealer Lage im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe zu den schönen Stränden von Pattaya. Dieses harmonische Hotel liegt nur 100 m von der Bushaltestelle, den Einkaufszentren, Supermärkten, Geschäften und den nahe gelegenen Touristenattraktionen von Pattaya entfernt. Der Standort von Harmonia City Garden bietet auch einfachen Zugang zu Bank, Schulen, Märkten, Supermärkten, Jomtien und Pratumnak. LCD-PLUS: - Gemeinschaftspool - Sauna - Öffentlicher Garten - Fitness - Allgemeines Fitnessstudio - Parkplatz - Empfang / Lobby - 24 Stunden Sicherheit - Videoüberwachung - Aufzug