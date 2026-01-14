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Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Thalang, Thailand
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ID: 36570
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

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Canopy Hills
Private Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig gestaltet für Familien mit Kindern.
Villen sind eine ideale Wahl und eine vernünftige Lösung für langfristige Familienresidenz in Phuket.
Dies ist nicht ein weiteres Resort-Eigentum, sondern ein Premium-Projekt für Investitionen.

Der Bau des Projekts begann im Juli 2024 und wird im Dezember 2026 abgeschlossen sein.
Ort:
innerhalb eines Radius von 3-20 Minuten - 5 internationale Schulen, hohe Nachfrage nach Langzeitmieten,
herrliche Aussicht auf die Hügel, Seen und die British International School.
Lebensqualität:
hohes Maß an Bau-, Ingenieur-, Haushalts- und Veredelungsmaterialien,
Der Einsatz fortschrittlicher Engineering-Lösungen und grüner Technologien reduziert die Lebens- und Wartungskosten der Villa deutlich.
Liquidität:
Es gibt keine konkurrierenden Premium-Projekte im Bereich Canopy Hills, wobei die Nachfrage nach außertouristischen Unterkünften weiter wächst, da neue internationale Schulen offen sind.
wettbewerbsfähiger Preis für Villen mit Blick - 80 000 BTH (2300 USD / m)

2 Arten von Villen:
650 m2ня4+1 Schlafzimmer
745 m2 ня5+1 Schlafzimmer ня

Grundstücke von 670 m2 bis 1200 m2

Heute gibt es 6 Villen zum Verkauf:
1) 754 m2 auf einem Grundstück von 1.214 m2 mit 5+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 15×3.5 Pool im Wert von $2,144,618

2) 742 m2 auf einem Grundstück von 804 m2 mit 5+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem Pool von 15×3.5 Wert $1,761,324

3) 742 m2 auf einem Grundstück von 816 m2 mit 5+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem Pool von 15×3.5 Wert $1,767,265

(4) 722 m2 auf einem Grundstück von 672 m2 mit 4+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 12×3.5 Pool kostet $1,583,176

5) 650 m2 auf einem Grundstück von 745 m2 mit 4 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 12×3.5 Pool kostet $1,568,412

6) 650 m2 auf einem Grundstück von 860 m2 mit 4 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 12×3.5 Pool kostet $1,626,441.

Das Projekt Canopy Hills wurde 2024 mit den renommierten Southeast Asia Property Awards in der Kategorie BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS ausgezeichnet.

Es gibt eine Installation.

Für weitere Informationen, schreiben👇
@RazumovskaRealEstate

#KanopiHills #PhuketRealEstate #LuxuryLiving #PremiumProject #BestInvestment #Architectural Preisverleihung

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