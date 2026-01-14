Villa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Canopy Hills

Private Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig gestaltet für Familien mit Kindern.

Villen sind eine ideale Wahl und eine vernünftige Lösung für langfristige Familienresidenz in Phuket.

Dies ist nicht ein weiteres Resort-Eigentum, sondern ein Premium-Projekt für Investitionen.



Der Bau des Projekts begann im Juli 2024 und wird im Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Ort:

innerhalb eines Radius von 3-20 Minuten - 5 internationale Schulen, hohe Nachfrage nach Langzeitmieten,

herrliche Aussicht auf die Hügel, Seen und die British International School.

Lebensqualität:

hohes Maß an Bau-, Ingenieur-, Haushalts- und Veredelungsmaterialien,

Der Einsatz fortschrittlicher Engineering-Lösungen und grüner Technologien reduziert die Lebens- und Wartungskosten der Villa deutlich.

Liquidität:

Es gibt keine konkurrierenden Premium-Projekte im Bereich Canopy Hills, wobei die Nachfrage nach außertouristischen Unterkünften weiter wächst, da neue internationale Schulen offen sind.

wettbewerbsfähiger Preis für Villen mit Blick - 80 000 BTH (2300 USD / m)



2 Arten von Villen:

650 m2ня4+1 Schlafzimmer

745 m2 ня5+1 Schlafzimmer ня



Grundstücke von 670 m2 bis 1200 m2



Heute gibt es 6 Villen zum Verkauf:

1) 754 m2 auf einem Grundstück von 1.214 m2 mit 5+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 15×3.5 Pool im Wert von $2,144,618



2) 742 m2 auf einem Grundstück von 804 m2 mit 5+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem Pool von 15×3.5 Wert $1,761,324



3) 742 m2 auf einem Grundstück von 816 m2 mit 5+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem Pool von 15×3.5 Wert $1,767,265



(4) 722 m2 auf einem Grundstück von 672 m2 mit 4+1 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 12×3.5 Pool kostet $1,583,176



5) 650 m2 auf einem Grundstück von 745 m2 mit 4 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 12×3.5 Pool kostet $1,568,412



6) 650 m2 auf einem Grundstück von 860 m2 mit 4 Schlafzimmern, 7 s/w und einem 12×3.5 Pool kostet $1,626,441.



Das Projekt Canopy Hills wurde 2024 mit den renommierten Southeast Asia Property Awards in der Kategorie BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS ausgezeichnet.



Es gibt eine Installation.



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@RazumovskaRealEstate



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