Wohnkomplex THE ORIGIN KATHU PATONG

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phuket! Schöne Wohnung im Projekt Der Ursprung Kathu-Patong, ideal für Wohnen und Mieten. Hohes Mietertragspotenzial aufgrund der Beliebtheit der Gegend.
Die erwartete Rendite beträgt etwa 8-10% pro Jahr.
Installation!
Nur 10 Minuten zum Patong Beach!
Alle Möbel sind im Preis inbegriffen (Kühlschrank, TV und Waschmaschine sind nicht inbegriffen).
Ausstattung: Videoüberwachung, Coworking Space, Fitness, Garten, Wäscherei, Lobby, Parkplatz, Dach, Sicherheit, Schwimmbad.
Ort:
- das beliebte Einkaufszentrum Central Phuket Floresta, 5 Minuten;
Patong Der Strand ist nur 10 Minuten entfernt;
- Karon Kata Strand, 20 Minuten;
- Der kulturelle Charme der Altstadt von Phuket, 15 Autominuten.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.