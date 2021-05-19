  1. Realting.com
Wohnkomplex THE ORIGIN KATHU PATONG

Kathu, Thailand
von
$71,279
14
ID: 33039
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Kathu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phuket! Schöne Wohnung im Projekt Der Ursprung Kathu-Patong, ideal für Wohnen und Mieten. Hohes Mietertragspotenzial aufgrund der Beliebtheit der Gegend.
Die erwartete Rendite beträgt etwa 8-10% pro Jahr.
Installation!
Nur 10 Minuten zum Patong Beach!
Alle Möbel sind im Preis inbegriffen (Kühlschrank, TV und Waschmaschine sind nicht inbegriffen).
Ausstattung: Videoüberwachung, Coworking Space, Fitness, Garten, Wäscherei, Lobby, Parkplatz, Dach, Sicherheit, Schwimmbad.
Ort:
- das beliebte Einkaufszentrum Central Phuket Floresta, 5 Minuten;
Patong Der Strand ist nur 10 Minuten entfernt;
- Karon Kata Strand, 20 Minuten;
- Der kulturelle Charme der Altstadt von Phuket, 15 Autominuten.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
