Pa Tong, Thailand

von €125,760

Kapitulation vor: 2025

Patong Bay Sea View ist ein moderner Komplex, der aus 3-stöckigen Gebäuden mit 454 Apartments auf 45,5 Quadratmetern besteht. Die Apartments mit geräumigem Design und modernem Interieur sind voll möbliert und bieten einen herrlichen Blick auf die Bucht von Patong! Jedes Apartment mit einem Schlafzimmer verfügt über einen eigenen Balkon sowie einen eigenen Balkon mit Meer- und Poolblick, auf dem sich die Eigentümer entspannen und entspannen können, um die atemberaubende Aussicht auf die Andamanensee zu bewundern. Die Apartments verfügen über eine offene Küche, ein Wohnzimmer und ein Esszimmer, die ausreichend Platz bieten. Das Projekt verfügt über 4 Arten von Zimmern: Typ A - für Meerblick und Typ B, C, D und E - für Meerblick und Gartenblick. Das tropische moderne Design wird durch angelegte Gärten und einen natürlichen Blick auf die Berge ergänzt. STANDORT: Die Patong Bay mit Meerblick befindet sich in der Hasippee Road in Patong, Kathu und Phuket und bietet einen ruhigen Ort, nur wenige Schritte von Patongs Trubel entfernt. In diesem Gebiet gibt es Hügelstämme und natürliche Arten, aber es ist sicher. Patong Beach ist ein weltberühmtes Touristenziel. Für diejenigen, die den Rest der Insel erkunden möchten, ist Patong Beach etwa zwanzig Minuten vom Central Festival und der Stadt Phuket entfernt. Die südliche Attraktion von Phuket, Cape Promthep, erreichen Sie in 30 Minuten. Der internationale Flughafen Phuket befindet sich in unmittelbarer Nähe, nur 39 km entfernt. Die Gegend, in der sich der Komplex befindet, bietet: ausgezeichnete Restaurants, Einkaufszentren, einzigartige lokale Märkte, viele Cafés und das berühmte Unterhaltungsviertel der Bangla Road. In der Gegend von Patong wird jeder wirklich etwas für sich finden. LCD-PLUS: - Lobby - Parkplatz - Garten - Pool - Whirlpool - Fitnesscenter - Wohnzimmer - Restaurant - Kostenloses WLAN - Übertragen - Kabelfernsehen - Sicherheitssystem 24 Stunden Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie KOSTENLOS!