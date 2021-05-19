Villa NATURALE POOL VILLAS

  1. Realting.com
Provinz Phuket, Thailand
von
$1,08M
;
9
ID: 33049
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Investitionsmöglichkeit mit hohem Einkommenspotenzial: einzigartige Villen mit privaten Pools im malerischen Bang Tao Bereich von Phuket!
Installationen verfügbar!
Naturale Pool Villas ist eine Residenz im Herzen von Bang Tao, 5 Minuten von Porto de Phuket und Blue Tree entfernt. Wir haben eine begrenzte Anzahl von 13 privaten Villen bestehend aus 3 und 4 Schlafzimmern plus ein Zimmermädchen.
Ausstattung: privater Pool, Pool-Terrasse, Abstellraum, Garten, überdachter Baldachin für 2-3 Autos, Smart Home System, Klimaanlage, Garderobe, Zimmermädchen, importierte Materialien aus den USA, Europa und Asien im gesamten Gebiet, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.
Ort:
- der Komplex liegt ca. 10 Autominuten vom schönen Sandstrand von Bangtao entfernt;
- in der Nähe von vielen Annehmlichkeiten, einschließlich Einkaufszentren, Geschäften, eine Vielzahl von Restaurants und Bars;
Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören Porto de Phuket und der Resortkomplex Phuket Laguna, deren letztere einen atemberaubenden 18-Loch-Golfplatz bietet.
Die unberührten Strände von Surin und Layan sind auch in ca. 15 Minuten mit dem Auto leicht erreichbar.
Phuket International Der Flughafen ist eine 30-minütige Fahrt von diesem tropischen Wohnkomplex entfernt.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
