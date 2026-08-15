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Pattaya
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Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$118,137
Tower bietet atemberaubende 360-Grad-Panoramas der Innenstadt von Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island und dem Golf von Siam. Diese unvergleichlichen Aussichten können vollständig aus dem üppigen 31-Stock-Infinity-Pool sowie aus dem 46. Stock hochmodernen Dachterrassenpool geschätzt werden.…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$495,126
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
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Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$2,04M
Elysium Residences verschwimmt die Linie zwischen Service-Apartments und Premium Hotels. Elysium befindet sich in der Region Pratumnak von Pattaya, ist das Wahrzeichen der hochwertigen Wohn- und lukrativen Investitionsmöglichkeiten. Das Interieur verfügt über eine elegante Auswahl an hochwer…
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TekceTekce
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Naklua, Thailand
von
$76,639
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 33–77 m²
7 Immobilienobjekte 7
Stilvoller und komfortabler Komplex im tropischen Stil für Erholung und Daueraufenthalt. Projekt im nördlichen und respektablen Gebiet von Pattaya - Wongamat. Dieses Gebiet ist bekannt für seinen sauberen und ruhigen Strand, daneben befindet sich das schönste Architekturwerk - der Tempel der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Wohnung 2 zimmer
76.6
212,886
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$189,956
Die komplexe Infrastruktur:ParkplatzTagungsraumLobbySpaGolfsimulatorKinderclubzen gartenArbeitsbereichSchwimmbäderJacuzziWohnbereichFitnessstudioConcierge ServiceSicherheit und Videoüberwachung rund um die UhrBaubeginn - Januar 2026.Abschluss - Februar, 2029.Ausstattung und Ausstattung im Ha…
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Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$169,743
Die Residenz verfügt über einen 18 Meter langen Pool mit Whirlpool, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Fitnesscenter, eine rund um die Uhr geöffnete Sicherheit und einen Garten, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheEinbauschränkeKlimaanlageLage und Infra…
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Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
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Wohnanlage EMBASSY LIFE
Pattaya, Thailand
von
$99,246
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 24
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! 500m bis Jomtien Beach! Embassy Resort – eine einzigartige 8-stöckige Wohnanlage, gibt Ihnen die Möglichkeit, Teil der renommierten Welt zu wer…
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Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$98,679
Eine ausgezeichnete Option für ein gemütliches Kondominium für diejenigen, die gerne die Wintersaison unter der Sonne verbringen oder mit ihrer Familie reisen.Das Projekt, ein separater Wohnpark im Herzen von Pattaya, von einem Entwickler, der den Preis für "Best Boutique Developer an der Os…
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Wohnanlage New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments with coworking 450 meters from the sea, green area of the city, Pattaya, Chonburi, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$194,526
Ein neues Projekt des einzigen finnischen Entwicklers in Pattaya. Der Komplex besteht aus 377 Wohnungen: 3 Gebäude, 8 Etagen. Die Projektinfrastruktur umfasst zwei Schwimmbäder, einen Coworking Space, zwei Bäder (hammam, finnische Sauna), ein Fitnessstudio, einen Erholungsbereich und einen P…
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Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,392
Inspiriert von den Wellen und Kurven des Wongamat Beach, ist das Gebäude ein architektonisches Meisterwerk, das die natürliche Schönheit der Wongamat Bay und der wachsenden urbanen Metropole der Gegend widerspiegelt. Städtische Geraden werden mit glatten eleganten Kurven kombiniert, wodurch …
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Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
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Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$111,013
Ein einzigartiger Wohnkomplex mit einem japanischen Thema SPA und Wellness im Herzen von Pattaya, nur 1 km von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Strände.Es handelt sich um ein risikoarmes Projekt, das sich auf Wellness und einen harmonischen Lebensstil konzentriert, unter dessen Annehml…
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool, a park and a lake near the beach and a yacht club, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$2,62M
Wir bieten Villen mit Pools und Gärten. Der Luxus-Club, Aktivitäten am See und erstklassige Unterhaltung - all diese bringen Vielfalt und Helligkeit in Ihr Leben.EigenschaftenClubSchwimmbadParkSeeCafébarRestaurantFitnesscenterArbeitsbereichRaten - 80/20.Lage und Infrastruktur in der Nähe Hoc…
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Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$169,438
Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, einen Jacuzzi, eine Sauna und ein Dampfbad, Fitnesscenter, ein Café und ein Restaurant, einen Tiefgaragenplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete europäische Küchen, Kleiderschränke un…
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Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
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Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$374,004
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Gärten und einen Park, Lounge-Bereiche, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, Swimmingpools und ein Spa, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Linie von Jomtie…
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Wohnanlage Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$150,920
Die Residenz verfügt über Restaurants, einen Kinderclub und einen Spielplatz, einen Yogabereich, einen dreistufigen Parkplatz und CCTV, einen Garten, Pools und einen Wasserpark, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, einen Infinity-Pool mit einem Deck, ein Hotel und ein Ei…
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Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$146,541
Wir bieten Apartments mit Balkon und Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, einen unterirdischen Parkplatz, ein Schwimmbad, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheGarderobenKlimaanlageStandort und nahe…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$129,087
Die Residenz verfügt über einen Brunnen, einen Pool und einen Whirlpool, einen Wellnessbereich und eine Sauna, einen Konferenzraum, Restaurants, einen Kinderclub und einen Spielplatz, ein Spielzimmer, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, einen angelegten Garten.Vorteile Garantiertes Einkommen…
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Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$479,516
Der Komplex, inspiriert von den historischen Villen von Bibury in England, kombiniert Vintage Englisch Charme und modernen Luxus. Die sorgfältig angelegten Gärten sind mit privaten Pools dekoriert und schaffen einen ruhigen Rückzug.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenParkplatz …
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Ban Na Chom Thian, Thailand
von
$62,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 24–102 m²
32 Immobilienobjekte 32
Ein Luxusapartmentkomplex in der prestigeträchtigen, gepflegten Gegend Jomtien in Pattaya mit eigener Infrastruktur und 300 m vom Sandstrand entfernt. Der Komplex ist im Stil der französischen Provence gestaltet und schafft die Atmosphäre eines modischen französischen Resorts an der Côte d'A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Wohnung 2 zimmer
52.1
128,197
Wohnung 3 zimmer
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Studio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
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Geo Estate
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Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$546,471
"Onyx Grand Village" kombiniert Luxus, Ruhe und Vorzüglichkeit. Schöne Ausstattung und hochwertige Möbel, privates Schwimmbad und üppige Gärten - alles bietet die perfekte Oase für Entspannung und Erfrischung.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenSaunaParkplatz für 2 AutosSicherh…
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Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
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Wohnanlage PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
von
$59,388
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Investitionsmöglichkeit! Gemütliche Apartments in der malerischen Gegend von Jomtien!Installation!Entfernung zum Strand: 1700 m!Die Wohnungen sind mit Veredelung, Strom, Vollmöbel und Haushaltsgeräte, Klimaanlage, Küchenset, Sanitär gemietet.PRISTINE PARK III bietet die perfekte Kombination …
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Wohnanlage SECRET GARDEN
Wohnanlage SECRET GARDEN
Wohnanlage SECRET GARDEN
Wohnanlage SECRET GARDEN
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Pattaya, Thailand
von
$116,866
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Ideale Wahl für Investitionen und langfristigen Aufenthalt! Einkommen von 7%!Installation!In der Nähe der berühmten Strände!Aufgrund seiner Lage, der Qualität des Baus und der Höhe der Annehmlichkeiten ist ein Eigentum eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit mit dem Potenzial, Wert- und …
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Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$120,265
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem und CCTV, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Pool von 240 m2, einen Garten, ein Restaurant und ein Café.Ausstattung und Ausstattung im Haus WLAN…
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Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$613,657
"Reservoir Town" luxuriös und stilvoll mit "Modern Tropical"Design. Qualität, gemütlich und sehr Privatsphäre durch begrenzte 16 privilegierte Villen. Eingebettet von der umliegenden Natur, schattig, geräumig, jedes Zimmer offen für schöne Landschaft. Einschließlich persönliches Schwimmbad u…
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$360,485
Ein Premium-Projekt von einem bekannten Entwickler in Pattaya. Die Residenz ist ein 56-stöckiges Gebäude mit 548 Wohnungen. Alle Wohnungen sind fertig, mit eingebauten Geräten, Sanitär und Klimaanlage. Der Komplex verfügt über alle notwendigen Infrastrukturen für komfortable Erholung und Woh…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$9,66M
Der Komplex besteht aus 61 exklusiven 2-stöckigen Villen (2-4 Schlafzimmer) mit Panoramablick auf den Golf von Thailand. Diese tropischen Villen sind eine harmonische Verschmelzung von charmanten traditionellen thailändischen Ästhetik und zeitgenössischer Architektur. Jedes Haus verfügt über…
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Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$232,554
Business-Class-Wohnungen in Jomtien nur 10 Minuten zu Fuß zum Strand. Das Meer zu deinen Füßen. Das Gebäude verfügt über 55 Etagen mit 1800 Einheiten, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer haben. Es gibt Optionen mit einem, zwei und drei Schlafzimmer in verschiedenen Modifik…
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Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
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Pattaya, Thailand
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$125,743
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 51
Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat. Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt! Alle Arten von öffentliche…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
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$493,084
Der Komplex besteht aus 19 zweistöckigen Villen mit 3-4 Schlafzimmern. Jedes Haus verfügt über einen Pool, einen Parkplatz und einen Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in East Pattaya, einem ruhigen und sehr begehrten Viertel. Eine internationale Schule ist n…
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Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
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Pattaya, Thailand
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$153,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! S…
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Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
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Pattaya, Thailand
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$83,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 34
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Jomtien ist ein Kondominium mit atemberaubendem Meerblick und erstklassiger Infrastruktur! Erwartete Renditen von bis zu 8% pro Jahr! Installationen verfügbar! Volle Ausstattung! Die Riviera Santa Monica ist ein modernes Kondominium, wo…
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Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$157,494
Neuer Luxus-Hochhauskomplex auf der ersten Linie - nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt. Diese Lage bietet einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort. Das Hauptkonzept ist eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Stadtleben in einem der besten Gegenden von Pattaya.Mehr als 30% der E…
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Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$463,568
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer und Parkplätze.Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool, eine große Dachterrasse, einen Jacuzzi, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten, rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküch…
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Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$192,947
Eine luxuriöse Residenz auf der ersten Linie des Meeres mit Pools, Lagunen und Gärten für Erholung und Entspannung.Der Komplex besteht aus 4 achtgeschossigen Gebäuden mit 264 Einheiten. Die Innenräume sind von elegantem und anspruchsvollem Design, natürlichen Tönen und natürlichen Materialie…
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Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
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Naklua, Thailand
von
$690,295
Das Qualitätsprojekt von "Baan Mae Villa". Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Komplette Annehmlichkeiten an der großartigen Lage. Genießen Sie einen schönen Blick auf den Garten von großen Türen und Fenstern. Wohnbereich mit Hochbettdecke, großem Balkon und ein…
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Wohnanlage AQUAROUS
Wohnanlage AQUAROUS
Wohnanlage AQUAROUS
Wohnanlage AQUAROUS
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Pattaya, Thailand
von
$181,791
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einzigartige Gelegenheit für Investoren: Luxus-Wohnungen im Herzen von Jomtien mit hohem Ertrag!Mietertrag: bis zu 8%Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Entfernung zum Strand: nur 500 Meter!AQUAROUS ist entworfen, um die Bedürfnisse aller Familien zu erfüllen. Es bietet Komfort für al…
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Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$82,431
Die Residenz verfügt über Pools und Brunnen, Wanderwege und Gärten, einen Tiefgaragen, Restaurants, Geschäfte, Cafés und eine Dachbar, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Jacuzzi, ein Yoga-Studio, ein Fitnessstudio, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem mit CCTV.Die Residenz besteht aus…
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Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$92,511
37 Meter langes SchwimmbadKinderbeckenmehrstufige LiegeflächenWassereigenschaftenKinderclub und SpielplatzFitnessraumüppiger tropischer GartenPavillonsgroße GrünflächenWasserrutschenLobbySicherheit rund um die Uhr25 Meter langes Infinity-PoolLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
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Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$234,053
Verwöhnen Sie sich in einem Lebensstil der Eleganz in der Residenz, wo Luxus mit der Natur im Herzen des Projektes verbindet. Eingebettet in bezaubernden Grünflächen, diese 3 risikoarmen Residenzen neu definieren Multigeneration Leben. Weil wir die Bedeutung der Familie und jedes Familienmit…
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Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
Villa Glory Village
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Villa Glory Village
Pattaya, Thailand
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$357,901
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Der größte Villakomplex in Pattaya ist Glory Village. Insgesamt ca. 155 Villen, jeweils mit einem Garten, Swimmingpool und einem Layout für 3-4 Schlafzimmer.Auf dem Gebiet der Anlage gibt es ein medizinisches Zentrum, zwei Minigolfs, einen Supermarkt, ein Restaurant, ein Fitnessstudio und an…
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Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$385,433
Der Komplex besteht aus japanischen Pool-Villen, in denen die Zen-Philosophie modernen Luxus trifft. Tauchen Sie ein in die ruhigen Gärten, entspannen Sie am einladenden Pool und genießen Sie Räume für stilvolles Wohnen.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenParkplatz für 2-4 Auto…
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Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$169,912
Das neueste Premium-Kondominium in Pattaya mit Panoramablick auf das Meer liegt zwischen Pratumnak und Jomtien, zwei der renommiertesten Gegenden der Stadt.Der Komplex umfasst mehr als 2 Hektar, und das Gebäude selbst steigt 67 Stockwerke - das ist der höchste Punkt in der Stadt. Insgesamt v…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$59,528
Ein modernes Projekt mit einer reichen Infrastruktur und einer ausgezeichneten Lage nur wenige Gehminuten vom Strand Jomtien entfernt. Dies ist ein Lagunenkomplex, der es zu einem idealen Ort für persönliche Residenz und langfristige Miete macht. Alle notwendigen Infrastruktur- und Verkehrsv…
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Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$83,260
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit abd Concierge Service, ein Fitnesscenter, drei Infinity-Pools, Jacuzzi, Saunen, ein Restaurant, eine große Dachterrasse, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankKleiderKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das An…
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Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$123,348
großer PoolKinderbeckenmehrstufige LiegeflächenWassereigenschaftenKinderclub und SpielplatzFitnessraum und ein Fitnessstudio im Freienüppiger tropischer GartenPavillons und LoungesWasserrutschen und StrandbäderLobbySicherheit rund um die UhrInfinity PoolEs gibt mehrere ausländische Quotenein…
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$120,449
Das moderne Luxusprojekt mit einer Fläche von 12,480 m2 ist ein 50-stöckiges Gebäude mit einem einzigartigen Unterhaltungskomplex auf dem Dach. Die Residenz verfügt über eine breite Palette von Apartments mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay oder …
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Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya ist ein hochwertiger Wohnkomplex in Jomtien, Pattaya. Der Komplex besteht aus zwei Hochhäusern (44 und 47 Etagen) die miteinander verbunden sind. Insgesamt gibt es 606 Einheiten, von denen die meisten einen Blick auf den Golf von Thailand haben, und 5 Gewerberäume. E…
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Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$143,534
Ein luxuriöses Hochhaus im Zentrum des Strandes Jomtien. Es gibt Käufer ultra-stylish Architektur, kombiniert mit sehr wünschenswerten Lifestyle-Funktionen, die Sie mit allem, was Sie brauchen, um das Beste dieser Strand Resort-Stil Entwicklung zu machen. Geniessen Sie von der höchsten Stell…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pattaya, Thailand
von
$1,23M
Der Komplex besteht aus 16 ein- und zweistöckigen Villen. Jedes Haus verfügt über einen Pool, einen Parkplatz und einen Garten.Abschluss - Dezember, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in East Pattaya, einer ruhigen und sehr begehrten Nachbarschaft, nur wenige G…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$737,005
Die Plantation Estates ist ein Komplex von hochwertigen modernen Villen im tropischen Stil. Die Häuser mit verschiedenen Layouts und Flächen von 185 m2 bis 224 m2. Die besondere Aufmerksamkeit wird auf den tropischen Garten rund um den großen luxuriösen Pool gelegt.Ausstattung und Ausstattun…
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Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
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Bang Sare, Thailand
von
$82,174
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Investitionsmöglichkeit! Komfortable Apartments in der malerischen Gegend von Bang Saray Beach. Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Erträge von 7 Prozent!Das Haus ist bereit zu bewegen! Die Wohnung ist möbliert!In der Nähe von Bang Saray Beach! Komfortable Transportverbindungen.Der St…
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Villa CHARIN PATTAYA
Villa CHARIN PATTAYA
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Pattaya, Thailand
von
$924,237
Etagenzahl 2
Skandinavische Oase im Herzen von Thailand: Eleganz, Komfort und Investitionsanziehung!Installation! Volle Ausstattung!CHARIN Pattaya ist ein Premium-Dorf, das saubere Linien von skandinavischen Design, Funktionalität und tropische Entspannung kombiniert. Geräumige Villen mit Designer-Finish…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas verkörpern das Wunder des Luxus leben in East Pattaya. Der Komplex besteht aus 6 maßgeschneiderten Villen und verbindet moderne Eleganz mit unvergleichlicher Privatsphäre, alles in der Nähe der lebendigen Lifestyle-Annehmlichkeiten von Pattaya. Jede Einheit is…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$431,410
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$690,595
"The Arowanyx" luxuriöse Poolvillen mit "Modern Luxury" Stil. Klassische Eleganz mit Design, denken an jedes Detail des Lebens. Entwickelt, um den Bedürfnissen der Nutzung in allen Funktionen zu dienen, um Glück und Familienverlobung zu verbinden. Qualität Gesellschaft und Privatsphäre mit P…
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Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$190,881
Gefangen von einem Champagner-Gold-Dach-Top-Infinity-Pool und expansive Golf von Thailand erstreckt sich über den Horizont, jeden Tag im Edge Central Pattaya wird mit prachtvollen, sonnigen Vistas, ob vom Schwimmbad oder Ihrer eigenen privaten Terrasse.EigenschaftenLobby-LoungesSozialraumFit…
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Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
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Wohngebäude PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Растояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерамиPRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни …
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Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$435,345
Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Klassische Eleganz mit Design, denken an jedes Detail des Lebens. Entwickelt, um den Bedürfnissen der Nutzung in allen Funktionen zu dienen, um Glück und Familienverlobung zu verbinden. Qualität Gesellschaft und Privatsphäre m…
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$123,039
Der Komplex bietet eine der renommiertesten Residenzen aufgrund seiner luxuriösen Erscheinung, Premium-Services und unvergleichliche Atmosphäre.Das Projekt bietet Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Wohnung hat einen überdachten Parkplatz.Merkmale:Geschäfte, Cafés und Restaura…
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Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$235,116
Wohnungen in der größten und beliebtesten unter den Touristen abgeschlossen Komplex von Jomtien Beach. Das Gebäude verfügt über 59 Etagen mit 1644 Einheiten unterschiedlicher Layouts. Es gibt Apartments mit einem privaten Pool. Der Komplex verfügt über alles, was Sie für einen komfortablen A…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$185,022
Das Elite-Hochhaus Kondominium ist das Ausführungsbeispiel des modernen Stils und Luxus in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak, nur 250 Meter vom malerischen Strand entfernt. Das Gebäude besteht aus 38 Etagen mit 342 Wohnungen, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer h…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$100,953
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 32–69 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der luxuriöse Premium-Komplex besteht aus 24 Etagen und befindet sich in der Gegend von Jomtien, 800 m vom besten Strand der Stadt entfernt - Jomtien Beach, Auf diese Weise können Sie einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Thailand und die Stadt genießen. Eine entwickelte Infrastruktur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
112,201
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$1,08M
Die luxuriösen Poolvillen mit "Modern Luxury" Stil. Nähe zum Reservoir und der Lage unter üppigem Grün schaffen die Atmosphäre der Ruhe für jede Residenz.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatz für 4-5 AutosSicherheit rund um die UhrFitnessraumKinderbeckenLage und Infrastruktur in de…
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TRANIO
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Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$515,733
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, einen Wohnbereich, einen Co-Working-Bereich, einen Pool, einen Whirlpool, einen Fitnessraum, einen Kinderspielraum.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$137,718
Das Projekt umfasst:ErdgeschossDesigner-Hotel-Stil Lobby mit einem großen überdachten Drop-off-BereichIn den Warenkorbgroßes Restaurant mit Showküche und BarDesigner Clubhausseparater Hundeparkgroßer PoolPoolbarseparater LiegeplatzWLAN in allen GemeinschaftsbereichenSicherheit und Videoüberw…
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$73,824
Die komplexe Infrastruktur:SportplatzSpaGolfsimulatorTagungsraumTiefgaragenLobbyLädenWasserfälleKinderbecken mit RutschenJogging-TrackWohnbereichGartenRestaurantFitnessstudio2-=meterlanges Schwimmbad mit WhirlpoolKinderspielplatzBaubeginn - November 2025.Abschluss - Dezember,2027.Ausstattung…
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TRANIO
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$618,206
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit privaten Pools im Herzen von Pattaya!Luxusleben in einer geschlossenen Premium-Community!Zensiri Estate ist ein exklusives Projekt von 26 modernen Villen im renommierten Stadtteil Jomtien. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie u…
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Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$232,239
Das luxuriöse Hochhaus ist einzigartig und bietet moderne, aber anspruchsvolle Features mit einer starken dynamischen Architektur, die das Projekt unter der Skyline von Pattaya hervorragend macht. Mehr als 77% der Einheiten verfügen über eine ungehinderte direkte Blick auf das Meer und sind …
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TRANIO
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Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$181,630
Ein hochwertiges Wohnprojekt in der angesehensten Gegend in der Nähe von Jomtien Beach in Pattaya.Der Komplex umfasst den größten Pool in der Stadt mit Innen- und Außenbereichen, viele Erholungsgebiete, einen Dachpool mit Panoramablick, Fitnessräume, Tiefgaragen, eine Lobby und Geschäfte, ei…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
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Naklua, Thailand
von
$536,410
Ein Luxus-Hochhaus-Kondominium in einem der gefragtesten Gebiete von Pratumnak. 275 luxuriöse voll möblierte Residenzen ermöglichen ihren Besitzern 5-Sterne-Leben, mit erstklassigen Einrichtungen.Die komplexe Infrastruktur:GärtenFitnessstudioLobbySchwimmbäderJacuzziKinderbeckenRestaurant und…
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Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
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Pattaya, Thailand
von
$123,362
Fühlen Sie sich wie die schillernden Farben des Himmels von Jomtien Sie in einer sanften, erfrischenden Meeresbrise in einem der 3 Außenpools für Ihre Entspannung umarmen. Tauchen Sie in die Verpackung um Salzwasser. Aussichtspunkt Pool in der 6. Etage oder für geschwungene Skyline-Ansichten…
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Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
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Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thailand
von
$63,339
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Seven Seas Cote d Azur ist ein Großprojekt im Stil der weltberühmten französischen Riviera. Die 180 m vom Strand entfernte Seven Seas Cote d Azur erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 24,8 Hektar. Ausrüstung für die Wohnung: - Saubere Innenausstattung, - Deckenbeleuchtung, - Kombini…
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Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
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Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya, Thailand
von
$521,353
Etagenzahl 2
Luxusvillen im Herzen des nördlichen Pattaya!Madcha Le Villa ist ein exklusives Projekt, das moderne Design, Privatsphäre und einen hohen Lebensstandard kombiniert. Jede Villa ist mit tadelloser Liebe zum Detail und bietet geräumige Erholungsgebiete, elegante Oberflächen und fortschrittliche…
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Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
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Wohnanlage City Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$73,242
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
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Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
Villa larelana villa huay yai
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Pattaya, Thailand
von
$354,613
Etagenzahl 1
Moderne einstöckige Villen mit einer Dachterrasse!Elegante 1-stöckige Villen in der ruhigen Gegend von Huai Yai (Pataya) sind ideal für einen Familienurlaub oder Investitionen mit einem privaten Pool und einer Panoramaterrasse.Villa Larelana wurde mit allen Bedürfnissen im Verstand entworfen…
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Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
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Pattaya, Thailand
von
$137,365
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Eine ideale Immobilieninvestition für dauerhaftes Einkommen und Kapitalwachstum! EDGE Apartments im Zentrum von Pattaya. Rendite ab 7 %!Ratenzahlung! Das Haus ist vermietet!Alle Wohnungen werden komplett möbliert, mit Einbaugeräten und Sanitäranlagen verkauft. Der Strand ist zu Fuß erreichba…
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Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Thailand
von
$153,585
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
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Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
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Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thailand
von
$86,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 46
Der Arcadia Millennium Tower — ist ein Eigentumswohnungs- und Wohnprojekt im zentralen Teil von Pattaya. Die Lage im zentralen Teil der Stadt gewährleistet die Nähe zu der beliebtesten städtischen Infrastruktur. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die wichtigsten Einkaufszentren der Stadt. …
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Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
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Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Thailand
von
$136,576
Etagenzahl 2
Komfortable Villa in der Gegend der Ferienstadt Pattaya mit einer sauberen ökologischen Umgebung und Nähe zu den Stränden! Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt für beide Daueraufenthalte Wohnsitz und Mietwohnung zu vermieten! Rendite ab 5 %! Ratenzahlung möglich! Komplett möbli…
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Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
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Pattaya, Thailand
von
$34,170
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Villa ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Pattaya, Thailand
von
$618,206
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxusvillen mit privaten Pools im Herzen von Pattaya!Luxusleben in einer geschlossenen Premium-Community!Zensiri Estate ist ein exklusives Projekt von 26 modernen Villen im renommierten Stadtteil Jomtien. Jede Villa kombiniert elegantes Design, Privatsphäre und fortschrittliche Technologie u…
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Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
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Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
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Pattaya, Thailand
von
$52,975
Etagenzahl 8
Investieren Sie in ein einzigartiges Apartment, nur 5 Gehminuten vom Jomtien Beach entfernt!Die Mietrendite beträgt 5 %.Ratenzahlung möglich: 60 % bei Vertragsunterzeichnung verbleibende 40 % für 4 Jahre.Das Haus ist fertiggestellt! Die Wohnungen sind möbliert! Einzugsbereit!Jada Beach Condo…
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Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
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Pattaya, Thailand
von
$107,455
Etagenzahl 46
Luxusapartment im Herzen von Jomtien, Pattaya mit einzigartigem Design und erstklassigen Annehmlichkeiten! Investieren Sie in Luxusapartments in Riviera Jomtien vom Entwickler Riviera Group und bieten Sie Mietrenditen ab 5 %! Strand 500 m entfernt! Die Wohnungen sind komplett möblie…
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Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
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Pattaya, Thailand
von
$1,23M
Etagenzahl 3
Exklusive Premium Villen im Herzen von Pattaya!Volle Ausstattung! Installation!Harmony Hills Villas ist ein gated Komplex von nur 8 Luxusvillen mit durchdachten Layouts, intelligente Technologie und tadelloses Design. Geräumige Residenzen kombinieren Privatsphäre, Komfort und einen hohen Leb…
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Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Alle anzeigen Villa Baan mae residence 69
Villa Baan mae residence 69
Pattaya, Thailand
von
$524,358
Etagenzahl 2
Premium-Projekt in einem geschlossenen Dorf!Fühlen Sie den Inbegriff von Vorort-Eleganz in der Baan Mae Residence 69, in der ruhigen Gegend von Toongklom-Talman 27 in Pattaya. Dieses erstklassige Wohnprojekt kombiniert den Charme des ländlichen Lebens mit den Annehmlichkeiten eines urbanen L…
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Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
Pattaya, Thailand
von
$80,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
SABAI HOME 8 Villen in Bang Lamung, Pattaya! Eine attraktive Investition in Ihre Zukunft! Installationen verfügbar! Volle Ausstattung!Jede Residenz verfügt über ein großzügiges Layout, das sowohl Komfort als auch Komfort für Bewohner bietet. Für diejenigen, die eine harmonische Mischung aus …
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Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$54,824
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 8 %! Perfekt geeignet für Dauerwohnsitz und Vermietung! Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Mindestanzahlung möglich! Luxus Apartment im prestigeträchtigen DREAM-Komplex in malerischer Lage auf dem Pratumnak-Hügel (Pattaya). …
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Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
Villa BAAN MAE BIBURY
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Villa BAAN MAE BIBURY
Pattaya, Thailand
von
$476,913
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
BAAN MAE BIBURY ist ein englischer Klassiker im Herzen von Pattaya!Baan Mae Bibury ist eine exklusive Villa, inspiriert von dem Charme der alten englischen Anwesen, aber für das moderne Leben in den Tropen geschaffen. Hier wird klassische Eleganz mit luxuriösen Annehmlichkeiten und Privatsph…
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Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
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Wohnanlage D-ECO
Naklua, Thailand
von
$75,545
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
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Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$44,993
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–40 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Komplex befindet sich in der Gegend von Pratumnak auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier und die berühmte Walking Street sind leicht zu erreichen, aber mit all dem ist Pratumnak ein Wohngebiet und hier…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Studio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
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Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
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Wohnanlage Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Thailand
von
$64,087
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
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Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
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Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$65,635
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 8 %! Angesichts der zahlreichen Annehmlichkeiten einer Wohnanlage und der ausgebauten Infrastruktur eignet sich diese Immobilie perfekt für die Langzeitmiete! Ratenzahlung mög…
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Wohnanlage
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Pattaya, Thailand
von
$65,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–64 m²
18 Immobilienobjekte 18
Olympus ist eine ganz neue Art von Leben mit Restaurants, Cafés und Geschäften, die bequem in einem Wohnkomplex gelegen sind, sowie die Annehmlichkeiten, die Sie genießen und brauchen direkt vor der Haustür.Der Komplex ist ein Zentrum für einen gesunden Lebensstil, mit einer Sauna, einem Fit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Wohnung 2 zimmer
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
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Geo Estate
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Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
Villa ENGEL HAUS
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Villa ENGEL HAUS
Pattaya, Thailand
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$188,972
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Modernes Wohndorf ENGEL HAUS in der Gegend von Rong Po!Eine zuverlässige Wahl für Familie, Investoren oder diejenigen, die ein ruhiges Leben 10 Minuten von der Stadt suchen!Einige der Häuser sind bereit, in 2-3 Monaten zu bewegen!Infrastruktur des Dorfes: Schwimmbad, Fitnessraum, Park und Gr…
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Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
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Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Pattaya, Thailand
von
$36,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxusapartment im Wohnkomplex Jomtien Sweet Condotel in der Gegend von Jomtien. Die Wohnung ist in einem modernen Stil eingerichtet und verfügt über eine ausgestattete Küche und Küchenutensilien, eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Min…
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Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
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Wohngebäude SECRET GARDEN
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Wohngebäude SECRET GARDEN
Naklua, Thailand
von
$116,866
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Eine ideale Auswahl für Investitionen und mehrjährige Projekte! Mehr als 7 %! Рассрочка! Versuchen Sie das Spiel! Bei der Nutzung, beim Bau und bei der Wohnungseigentumsförderung wird die Investitionstätigkeit erheblich beeinträchtigt Es ist eine gute Zeit und ein Aufenthalt in der Welt. …
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Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
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Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thailand
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$109,689
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 55
Eine Investitionsmöglichkeit in der Wohnanlage Copacabana Coral Reef Jomtien bietet einen einzigartigen Stil von Meer, Riff und Korallen. Ausbeuten von 7 %!Installation! Die Wohnung ist möbliert!Das Gebäude ist so konzipiert, dass viele Wohnungen Meerblick bieten, so dass Sie atemberaubende …
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Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
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Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Thailand
von
$63,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
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Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
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Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Pattaya, Thailand
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$68,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Apartments in einem prestigeträchtigen Komplex auf dem Pratumnak-Hügel. Tolle Investitionsmöglichkeit! Geeignet sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %!Das Haus ist in Betrieb genommen! Die Wohnungen sind möbliert und bezugsfertig!Aurora Pratumnak – Dieses Ap…
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Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
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Pattaya, Thailand
von
$109,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 59
Copacabana Beach Jomtien - ein Wolkenkratzer mit 59 Stockwerken in Pattaya mit einer ausgezeichneten Lage in der Gegend von Jomtien. Der Komplex liegt in der Nähe des Meeres. Das Hauptmerkmal der Copacabana Pattaya – ist die Möglichkeit, eine Wohnung mit privatem Pool zu kaufen, in der Sie …
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