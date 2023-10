Pliuski sielski Saviet, Weißrussland

von €103,559

Copacabana Beach Jomtien - ein Wolkenkratzer mit 59 Stockwerken in Pattaya mit einer ausgezeichneten Lage in der Gegend von Jomtien. Der Komplex liegt in der Nähe des Meeres. Das Hauptmerkmal der Copacabana Pattaya – ist die Möglichkeit, eine Wohnung mit privatem Pool zu kaufen, in der Sie einen luxuriösen Blick auf den Golf von Siam genießen können. Alle Apartments im Projekt bieten Meerblick. Die Apartments sind schlüsselfertig « » vermietet: komplett ausgestattet mit allen notwendigen Möbeln und modernen Geräten. Infrastruktur: – 3 Lobby-Luxus mit Erholungsgebieten; – 11 Hochgeschwindigkeitsaufzüge; – Im 1. Stock befindet sich ein Strandclub mit einer Fläche von 2000 m². mit einer Club Lounge; – Sandbodenpool; – Poolbar; Sauna und Badehaus –; – großes Fitnessstudio mit Panoramablick auf das Meer; – 24 Gärten; – Spielplatz im Erdgeschoss mit Minigolf, Schach, Tischtennis; – Empfang rund um die Uhr; – Parken; – kostenloser Transfer in die Innenstadt; – elektronisches Passzugangssystem; – Sicherheit rund um die Uhr und Videoüberwachung. Ort: Copacabana befindet sich im Zentrum des Stadtteils Jomtien, sodass Sie schnell überall in Pattaya ankommen können: – Entfernung zur Strandlinie – 50 Meter; – In die Innenstadt – 5 km; – Restaurants der russischen, europäischen und thailändischen Küche – zu Fuß erreichbar; – Entfernung zum internationalen Flughafen Utapao – 28 km. Das Gebiet hat eine gute Erreichbarkeit des Verkehrs und die Nähe zum Meer bietet ein hohes Maß an Ruhe- und Lebensqualität.