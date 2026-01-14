  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Si Sunthon
  4. Wohnkomplex LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Wohnkomplex LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Si Sunthon, Thailand
von
$257,143
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 22448
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Si Sunthon

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Wohnung umgeben von Grün und modernen Annehmlichkeiten!
Installationen verfügbar!
Volle Ausstattung!
Ein Gefühl von Raum und Gelassenheit umhüllt die LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES Kondominiums in Phuket, wo der grenzenlose Himmel mit den ruhigen Gewässern in befreienden Blautönen vermischt.
Ausstattung: Die Bewohner werden in der Lage sein, eine breite Palette von Annehmlichkeiten zu genießen, darunter Themenbereiche, ausgedehnte Landschaften mit Trails durch Regenwälder und botanische Gärten, ein Abenteuer-und Erholungszentrum mit einem Abenteuerpark und Sportkomplex, und einen exklusiven Strandclub.
Ort:
- innerhalb einer 5-10-minütigen Fahrt sind Boat Avenue, der Supermarkt der europäischen Produkte Villa Market, das Einkaufszentrum Porto de Phuket, Restaurants und verschiedene Geschäfte der täglichen Nachfrage;
Die wichtigsten Einkaufszentren von Talanga, wie Lotus, Makro und Robinson, sowie nahe gelegene internationale Schulen sind 15-20 Minuten entfernt.
- Bangtao und Layan Strände sind nur 10 Minuten entfernt;
Phuket International Der Flughafen ist in ca. 25 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Si Sunthon, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage THE ONE
Rawai, Thailand
von
$120,073
Wohnanlage Laguna Lakeside
Choeng Thale, Thailand
von
$292,828
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$247,251
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$674,025
Wohnanlage WamDom Villas Rawai
Rawai, Thailand
von
$369,770
Sie sehen gerade
Wohnkomplex LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Thailand
von
$257,143
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Alle anzeigen Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Wohnanlage THE TITLE ATRIO
Thalang, Thailand
von
$122,406
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Phuket – stilvolle Apartments, die Komfort und Erschwinglichkeit perfekt vereinen! Komplett möbliert! Der Titel Artrio Bang Tao ist ein Projekt, bei dem Komfort, Stil und Rücksichtnahme zusammenkommen Schaffen Sie eine persönliche Leben…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$123,348
großer PoolKinderbeckenmehrstufige LiegeflächenWassereigenschaftenKinderclub und SpielplatzFitnessraum und ein Fitnessstudio im Freienüppiger tropischer GartenPavillons und LoungesWasserrutschen und StrandbäderLobbySicherheit rund um die UhrInfinity PoolEs gibt mehrere ausländische Quotenein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$129,765
Das neueste Business-Kondominium, wo Luxus auf Nachhaltigkeit und Öko-Freundschaft trifft. Dies ist nicht nur ein Ort zu leben, es ist Ihre persönliche Ecke von Harmonie und Komfort. Infrastruktur und Annehmlichkeiten in der Anlage:Smart homeTiefgarageGroßes Meerwasser-Pool mit BarLoungebere…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen