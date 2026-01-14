Wohnkomplex LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit! Komfortable Wohnung umgeben von Grün und modernen Annehmlichkeiten!
Installationen verfügbar!
Volle Ausstattung!
Ein Gefühl von Raum und Gelassenheit umhüllt die LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES Kondominiums in Phuket, wo der grenzenlose Himmel mit den ruhigen Gewässern in befreienden Blautönen vermischt.
Ausstattung: Die Bewohner werden in der Lage sein, eine breite Palette von Annehmlichkeiten zu genießen, darunter Themenbereiche, ausgedehnte Landschaften mit Trails durch Regenwälder und botanische Gärten, ein Abenteuer-und Erholungszentrum mit einem Abenteuerpark und Sportkomplex, und einen exklusiven Strandclub.
Ort:
- innerhalb einer 5-10-minütigen Fahrt sind Boat Avenue, der Supermarkt der europäischen Produkte Villa Market, das Einkaufszentrum Porto de Phuket, Restaurants und verschiedene Geschäfte der täglichen Nachfrage;
Die wichtigsten Einkaufszentren von Talanga, wie Lotus, Makro und Robinson, sowie nahe gelegene internationale Schulen sind 15-20 Minuten entfernt.
- Bangtao und Layan Strände sind nur 10 Minuten entfernt;
Phuket International Der Flughafen ist in ca. 25 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.