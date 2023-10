Phuket, Thailand

von €164,955

Kapitulation vor: 2023

Sea Heaven ist eine luxuriöse Luxus-Immobilie am Ufer der Nai Ton Bay, die in modernem Design und in verschiedenen Layouts von 29 bis 77 m² hergestellt wurde. Der Komplex besteht aus 5 8 Wohngebäuden und bietet Platz für 476 Wohnungen. Folgende Arten von Apartments: Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, Maisonetten im Loft-Stil, Apartments mit direktem Zugang zum Pool. Jedes Apartment verfügt über einen Wohnbereich, eine Küche im europäischen Stil und ist ein idealer Ort für einen unvergesslichen Urlaub oder Flitterwochen sowie für einen längeren Aufenthalt. Und kann als tropische Residenz dienen. Neben einer erstaunlichen 500-Meter-Blumengasse umfasst das Projekt 5 Pools mit Whirlpool, 4 Restaurants, 2 Wasserbars, 23 Boutiquen, ein Fünf-Sterne-Hotel, 4 Fitnesscenter, ein Yoga-Zentrum, Spielplätze und Zimmer, 24-Stunden-Sicherheit und vieles mehr. Dies ist ein großartiger Ort für einen dauerhaften Aufenthalt sowie die Möglichkeit, durch Miete zusätzliche Einnahmen aus Investitionen zu erzielen. PLATZIERUNG: Das Projekt befindet sich in: 28/40, Sakhu, Thalang, Phuket. Sea Heaven liegt gegenüber dem malerischen Strand Nai Ton inmitten des unberührten Dschungels, der sich über viele Kilometer erstreckt. Der Komplex liegt eine 20-minütige Fahrt vom Laguna Phuket Resort und Villa Market Supermarket, Strandclubs, Restaurants, Bars und dem Tesco Lotus Shopping Complex entfernt. Der internationale Flughafen Phuket liegt eine 10-minütige Autofahrt entfernt. EINFACH: - Pools auf dem Komplex - Poolbar - Restaurants - Empfang / Lobby - Fitnessstudio - Bar - Lobby - Konferenzraum - Dachgarten - 3 Themengärten - Yoga - Büro der Verwaltungsgesellschaft -Schutz 24/7 - Geschäfte - Parken Sea Heaven bietet eine einzigartige Kombination aus Lage, Preis und Qualität für diejenigen, die Immobilien in einer wirklich erstaunlichen Lage auf Phuket Island kaufen möchten. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte ausländischer Immobilien heute!