Exclusive residential complex of prestigious villas with pools and mountain views, Layan, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €87,759

Kapitulation vor: 2024

Utopia Naiharn ist ein Eigentumswohnungsprojekt und Villen in einem modernen Luxusstil. Es liegt zwischen wunderschönen Berglandschaften und üppigem Grün in Strandnähe. Das Projekt präsentiert 1-Zimmer-Apartments von drei Arten von 43 bis 53 m2 sowie Villen mit Swimmingpool und zwei Schlafzimmern von 177 m2. Eigenschaften: - Pool; - Poolbar; - Fitnessstudio; - SPA; - Restaurant; - 24-Stunden-Sicherheit; - Parken; - Empfang; - Shuttle-Bass-Service. Ort: Das Projekt liegt nur 5 Fahrminuten vom Sandstrand von Nai Harn und dem lebhaften Strand von Ravai entfernt. Auf derselben Sayuan Road gibt es viele internationale und lokale Restaurants, bescheidene Nachtclubs und Minimärkte. Einkaufszentren in der Region Chalong wie Lotus >, Makro und Villa Market sind eine 15-minütige Autofahrt entfernt. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Thailand an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!