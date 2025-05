Wohnkomplex New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand

Entfliehen Sie zu einem unberührten Paradies von raffiniertem Luxus und müheloser Eleganz. Dieser natürliche, minimalistische Retreat verbindet sich harmonisch mit den rollenden Dünen und schimmernden Gewässern des Bang Tao Beach. Dieser Komplex ist das erste und einzige Wohnhotel an der zentralen Westküste von Phuket und bietet eine große Auswahl an Wellness-Services. Diese Residenzen bieten ein ruhiges Ambiente und fließende Wasserlandschaften, darunter einen Dschungelpool und reflektierenden Teich, sowie einen Wellness- und Wellnessbereich, um sicherzustellen, dass Ihre Entspannung ununterbrochen weitergeht. Diejenigen, die eine aktive Erholung und Unterhaltung suchen, finden einen Strandclub mit einer Bar und einem Becken, sowie einen Strand-Party-Pool umgeben von tropischer Schönheit.

Eigenschaften der Wohnungen

Der Komplex bietet elegante 2-Zimmer-Wohnungen und Penthäuser mit einem privaten Dachpool. Das Design integriert nahtlos Innen- und Außen Harmonie, mit vollem Blick von den Wohn- und Essbereichen auf die Schlafzimmer. Die Apartments werden Sie mit einer gemütlichen Atmosphäre begeistern: warme Texturen und Bio-Schattierungen werden durch üppiges Grün ergänzt, harmonisch in das Innere integriert. Von der offenen Terrasse jedes Gebäudes gibt es einen atemberaubenden Blick, der sich nahtlos mit der verführerischen Meereslandschaft verbindet.

Programm für Eigentümer von Immobilien - Zugang zu Rabatten bis zu 30% und exklusive Angebote im globalen Netzwerk von erstklassigen Hotels Banyan Group

Eigentümer können einen Teil ihrer jährlichen Mitgliedschaft für einen kostenlosen Aufenthalt in den teilnehmenden premier Eigenschaften der Banyan Group in- und weltweit einlösen

Immobilienbesitzer werden in der Lage, von der professionellen Verwaltung ihrer Immobilie profitieren

VorteileLage und Infrastruktur in der Nähe

Entdecken Sie Insel-Bliss in einer exklusiven Enklave an der zentralen Westküste von Phuket, nur 30 Autominuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Diese Anlage bietet eine hervorragende Lage - nur wenige Schritte vom Strand Bang Tao entfernt.

Die Residenz befindet sich in der mehrfach ausgezeichneten Laguna Phuket und bietet Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten, darunter feine Restaurants, preisgekrönte Spas und Laguna Golf Phuket, genannt "Best Golf Course in Thailand" von den World Golf Awards.