Khao Chi Chan, Thailand

von €145,407

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Gemütliche Villa im großen Cottage-Komplex Baan Dusit Pattaya, 15 km vom Zentrum von Pattaya und 2,5 km von den Stränden entfernt. Die Villen sind in « schlüsselfertig » mit angeschlossener Kommunikation erhältlich. Layouts werden unter Berücksichtigung moderner Vorlieben entworfen. Alle Häuser sind mit modernen Alarmsystemen ausgestattet. PRODUKTE: 2 Badezimmer, Pavillon, Parkplatz, eigener Pool. Es wird eine sehr komfortable zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate bereitgestellt! Im Umkreis von 10 km gibt es verschiedene Touristenorte: zwei große Wasserparks, Dolphin World Pattaya Delphinarium, einen riesigen tropischen Garten, Golden Buddha Mountain - Buddha Mountain, Traubenplantagen, Parkplatz für Yachten und Boote Ocean Marina, Obstgarten und Gewürzgarten, verschiedene Tierfarm Greta Farm, chinesisches Tempelmuseum Viharasien, Tempelkomplex Wat Yan Tempel, Pferdekomplex, der größte Elite-Golfclub, das größte Aquarium der Unterwasserwelt der Unterwasserwelt, das Dorf der Elefanten Pattaya Elephant Village. Nur 20 km vom internationalen Flughafen U-Tapao entfernt, von wo aus Sie eine beliebige Ecke des Golfs von Siam erreichen können, bis zu Inseln mit Korallenriffen und weißem Sand. Auch in der Nähe sind begehrte pädagogische und medizinische. Institutionen. Die Kapitalrendite beträgt ca. 7% pro Jahr. Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte in Thailand! Wir werden die perfekte Eigenschaft für Sie auswählen!