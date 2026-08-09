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Pattaya, Thailand
von
$41,516
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
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Wohnanlage Dusit Grand Park 2
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Pattaya, Thailand
von
$73,643
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
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Wohngebäude Siam Oriental Plaza
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Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
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Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thailand
von
$74,379
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Etagenzahl 8
Fläche 56 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Eigentumswohnung Siam Oriental Plaza ist das 9. Projekt des finnischen Entwicklers in der besten Gegend von Pattaya auf dem Pratumnak-Hügel. Die Eigentumswohnung besteht aus 8 Etagen und umfasst insgesamt 190 Wohnungen. Die gesamte Infrastruktur des Komplexes befindet sich auf dem Dach, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0
75,970 – 83,570
Bauherr
Siam Oriental Condos
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TekceTekce
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
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Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Pattaya, Thailand
von
$36,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxusapartment im Wohnkomplex Jomtien Sweet Condotel in der Gegend von Jomtien. Die Wohnung ist in einem modernen Stil eingerichtet und verfügt über eine ausgestattete Küche und Küchenutensilien, eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Min…
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Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
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Pattaya, Thailand
von
$99,014
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 22
Beverly Mountain Bay liegt im Stadtzentrum und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Skyline. Luxus-Eigentumswohnung Beverly Mountain Bay in Pattaya – ein idealer Ort zum übernachten. Der Komplex ist aus hochwertigen Materialien gebaut, die für die Umwelt Pattayas nachhalti…
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Wohnanlage Chastnaya postroyka
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Pattaya, Thailand
von
$279,259
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
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Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
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Pattaya, Thailand
von
$86,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 46
Der Arcadia Millennium Tower — ist ein Eigentumswohnungs- und Wohnprojekt im zentralen Teil von Pattaya. Die Lage im zentralen Teil der Stadt gewährleistet die Nähe zu der beliebtesten städtischen Infrastruktur. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die wichtigsten Einkaufszentren der Stadt. …
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Wohnanlage Laguna Bay 1
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Pattaya, Thailand
von
$34,170
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
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Wohnanlage EMBASSY
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Pattaya, Thailand
von
$73,687
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
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Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
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Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$182,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Eine tolle Investitionsmöglichkeit! Stilvolle Villen in Pattaya vom Entwickler FED PROPERTY! Installation!VILLA ASIATIC PATTAYA ist ein brandneues Dorf mit einem europäischen Lebensstil mit einem asiatischen Touch in der perfekten Lage. Die thailändische Lebensweise ist fröhlich, die Landsch…
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Wohnanlage Elysium Residences
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Pattaya, Thailand
von
$214,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 18
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Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
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Pattaya, Thailand
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$410,169
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
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Villa ELEMENT
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Pattaya, Thailand
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$207,964
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, in luxuriöse ELEMENT-Villen zu investieren! Ratenzahlung! Entdecken Sie Ihr Traumhaus bei Patta Element. Mit einer Sammlung von über 5 verschiedenen Wohndesigns finden Sie ganz einfach das perfekte Design, das zu Ihrem einzigartigen Stil passt. Bei dem Projekt …
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Villa SABAI HOME 8
Villa SABAI HOME 8
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Villa SABAI HOME 8
Pattaya, Thailand
von
$80,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
SABAI HOME 8 Villen in Bang Lamung, Pattaya! Eine attraktive Investition in Ihre Zukunft! Installationen verfügbar! Volle Ausstattung!Jede Residenz verfügt über ein großzügiges Layout, das sowohl Komfort als auch Komfort für Bewohner bietet. Für diejenigen, die eine harmonische Mischung aus …
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Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
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Pattaya, Thailand
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$98,360
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Olympus ist ein neuer Luxusapartmentkomplex in einer prestigeträchtigen Gegend im Zentrum von Pattaya mit Blick auf das Meer und die Stadt! Das Projekt besteht aus sechs 8-stöckigen Gebäuden, bietet Studios und Apartments, deren Innenräume mit professionellen Designern dekoriert sind. Es…
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Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
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Pattaya, Thailand
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$111,768
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 38
Das Panora Condominium ist ein 38-stöckiger hoher Wolkenkratzer in einer der besten Gegenden von Pattaya (Pratamnak Hill). Vom Komplex gibt es einen panormanischen Blick auf das Meer.Das Panora Pattaya liegt nur 250 m vom Strand entfernt. Pratamnak Hill ist eine prestigeträchtige Gegend und …
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Wohnanlage City Garden Tower
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Pattaya, Thailand
von
$73,242
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
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Villa Villa s originalnym dizaynom
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Pattaya, Thailand
von
$232,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
NARITA VILLA ist ein neuer Villenkomplex in Pattaya. Der Komplex hat ein modernes Design im japanischen Stil. Der Jomtien Beach oder South Pattaya District ist nur 10-15 Minuten entfernt! STANDORT: In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen!…
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Pattaya, Thailand
von
$241,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 37
Ocean Portofino Jomtien ist eine Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Eigentumswohnung am Meer mit 268 Einheiten mit einzigartigem Blick auf Asiens größten Yachthafen. Der Komplex befindet sich an einem super prestigeträchtigen Ort an d…
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Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
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Pattaya, Thailand
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$57,981
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
STAR ist eine Eigentumswohnung in modernem Design der Firma Siam Oriental. Das Projekt befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend der Stadt auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier, die berühmte Volk…
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Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
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Pattaya, Thailand
von
$109,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 59
Copacabana Beach Jomtien - ein Wolkenkratzer mit 59 Stockwerken in Pattaya mit einer ausgezeichneten Lage in der Gegend von Jomtien. Der Komplex liegt in der Nähe des Meeres. Das Hauptmerkmal der Copacabana Pattaya – ist die Möglichkeit, eine Wohnung mit privatem Pool zu kaufen, in der Sie …
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Pattaya, Thailand
von
$83,442
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Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Seven Seas Le Carnival ist ein Projekt des berühmten Entwicklers Universal Group Thailand. Die Eigentumswohnung besteht aus 4 Gebäuden, von denen zwei 30-stöckige Wolkenkratzer sind. Das Projekt befindet sich im Zentrum von Pattaya und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, nur …
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