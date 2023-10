Bang Na Nuea Subdistrict, Thailand

von €159,931

Kapitulation vor: 2024

TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Whizdom the Forestias ist ein neues Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt in der Gegend von Bang Keo in Samutprakan. Das Projekt befindet sich in 63, Bang Kaeo, Distrikt Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand. Der Komplex bietet Ihnen 3 42-, 43- und 50-stöckige Türme für Wohngebäude, die im Grünen ertrinken und 1119 stilvolle Apartments in modernem Design umfassen. Von majestätischen Wolkenkratzern aus öffnen Sie einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt! Das Projekt ist auf die angenehmste und gemessenste Lebensdauer ausgelegt. STANDORT: In der Nähe, wo sich Whizdom the Forestias befindet, gibt es viele Restaurants, Geschäfte und Boutiquen. Der Flughafen Suvarnabhumi liegt 24,3 km vom Whizdom the Forestias entfernt. Die Reisezeit beträgt ca. 28 Minuten. Das Prince Hospital Suvarnabhumi ist die nächstgelegene medizinische Einrichtung, die 4,5 km entfernt ist. ( ist in 11 Minuten ) vom Projekt entfernt. Die nächstgelegenen Schulen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Whizdom the Foresias: - Die Khlong Palat Priang Schule liegt 4,8 km entfernt. LCD-PLUS: - Video Intercom - Privater Pool - Sauna - Whirlpool - Kinderspielzimmer - Restaurant - Cafe - Bar - Chemische Reinigung - Wäsche - Videoüberwachung - Sicherheit rund um die Uhr - Kinderclub - Landschaftsbau Rufen Sie an oder schreiben Sie, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte in Thailand! Wir werden die perfekte Eigenschaft für Sie auswählen!