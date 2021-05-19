Wohnkomplex ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Premium-Wohnung im Herzen von Jomtien!

Zensiri Residences Jomtien ist eine Elite Wohnanlage von preisgekrönten Entwicklern ESS Developments und bietet die perfekte Balance zwischen urbanem Komfort und Resort-Atmosphäre. Geräumige Apartments mit durchdachten Layouts und Premium-Finishs werden für diejenigen geschaffen, die die Lebensqualität schätzen.

Hauptmerkmale des Komplexes: 3 Außenpools mit Meerwasser, Jacuzzi, Sauna, Dampfräume, modernes Fitnessraum und Yoga-Zone, Coworking- und Konferenzräume, Lounge-Zonen und Spielplatz, Tiefgaragen mit EV Gebühren, Videoüberwachung rund um die Uhr, Zugangskontrolle durch Karten.

Ort:

- 900 m zum Zentrum von Jomtien;

- 300 m zu den Geschäften (7/11, Café, Tops Daily);

- 2,5 km zum Strand Jomtien;

- 5 km zur Walking Street;

- 3,5 km zur Autobahn Sukhumvit (bequeme Ausfahrt nach Bangkok).

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.