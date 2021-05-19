  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Wohnkomplex ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Wohnkomplex ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN

Pattaya, Thailand
von
$130,243
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27402
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Premium-Wohnung im Herzen von Jomtien!

Zensiri Residences Jomtien ist eine Elite Wohnanlage von preisgekrönten Entwicklern ESS Developments und bietet die perfekte Balance zwischen urbanem Komfort und Resort-Atmosphäre. Geräumige Apartments mit durchdachten Layouts und Premium-Finishs werden für diejenigen geschaffen, die die Lebensqualität schätzen.

Hauptmerkmale des Komplexes: 3 Außenpools mit Meerwasser, Jacuzzi, Sauna, Dampfräume, modernes Fitnessraum und Yoga-Zone, Coworking- und Konferenzräume, Lounge-Zonen und Spielplatz, Tiefgaragen mit EV Gebühren, Videoüberwachung rund um die Uhr, Zugangskontrolle durch Karten.

Ort:

- 900 m zum Zentrum von Jomtien;
- 300 m zu den Geschäften (7/11, Café, Tops Daily);
- 2,5 km zum Strand Jomtien;
- 5 km zur Walking Street;
- 3,5 km zur Autobahn Sukhumvit (bequeme Ausfahrt nach Bangkok).

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$673,737
Wohnanlage Rawayana
Phuket, Thailand
von
$140,000
Wohnanlage Ramada Mira North Pattaya
Naklua, Thailand
von
$132,572
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,30M
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thailand
von
$648,001
Sie sehen gerade
Wohnkomplex ZENSIRI RESIDENCES JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$130,243
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$819,641
Dieser neue Komplex besteht nur 6 Häuser, jedes mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, 2 Parkplätze, Dachgeschossterrasse, Garten, Naturstein-Pool.Traditionell Thai House Architektur hat eine sehr lange solide Geschichte und Kulturerbe. Das Design wurde durch die Weisheit der antiken thailändischen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$608,142
Der Apartmentkomplex umfasst 263 Apartments von 38 m2 bis 138 m2. Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich:professioneller Sportkomplex Dynamic mit Reebok Vereinzweite Filiale des berühmten Phuket Restaurant - MirageKinderspielclub - ein Gebiet für Spiele und Entwicklung des Kindesmultifun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Harmony
Wohnanlage Harmony
Rawai, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Dies ist eine Premium-Boutique-Eigentumswohnung mit Fünf-Sterne-Service und atemberaubendem Blick auf die Andamanensee im Herzen von Rawai. Phukets berühmte Strände Rawai, Nai Harn, Kata und Karon sind innerhalb von 7-15 Autominuten erreichbar. Die Harmony-Infrastruktur kümmert sich um jede…
Immobilienagentur
Udomo
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen