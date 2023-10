First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand

Pattaya, Thailand

von €60,017

23–40 m² 4

Einer der besten Entwickler in Thailand hat 2020 sein neues Olympus-Projekt abgeschlossen. Unglaublich schöner Komplex. Von anderen unterscheidet es sich in seinem sehr exquisiten Aussehen im antiken griechischen Stil und dem Vorhandensein des längsten Pools in Pattaya (, zwei Pools mit einer Länge von jeweils 320 Metern ).Die Infrastruktur des Komplexes umfasst drei kleine Pools und drei Fitnessstudios mit Umkleidekabinen, Saunen, Duschen und Badezimmern. Es gibt auch ein ausgebeutetes Dach, auf dem Sie abends mit Freunden sitzen und den Sonnenuntergang genießen können. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst eine sichere Tiefgarage, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung sowie einen Concierge-Service. Es ist anzumerken, dass dieser Entwickler eine eigene Verwaltungsgesellschaft hat, die nur 10% für seine Dienstleistungen übernimmt. ( die restlichen 20-30% ) Ein weiteres erstaunliches Merkmal dieses Komplexes ist, dass trotz seiner Lage an einem sehr belebten Ort der Stadt innerhalb des Komplexes Stille herrscht. Der Komplex hat eine sehr günstige Lage, zum Beispiel zur Walking Street und dementsprechend zur zentralen Promenade nur 1,4 km, zum Tempel des großen Buddha 2,5 km. Die gesamte Infrastruktur der Stadt ist rund um den Komplex zu Fuß erreichbar. Verfügbare Wohnungen: Studios: - 2.200.000 ฿ ~ 63.400 $ - 2.980.000 ฿ ~ 85.900 $ Apartment mit einem Schlafzimmer - 2.450.000 ฿ ~ 70.600 $ - 2.650.000 ฿ ~ 76.400 $ - 2.750.000 ฿ ~ 79.300 $ - 2,850,000 ฿ ~ 82,150 $ - 3.100.000 ฿ ~ 89.400 $ - 4.000.000 ฿ ~ 104.000 $ Apartment mit zwei Schlafzimmern - 3.900.000 ฿ ~ 101.400 $