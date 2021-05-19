  1. Realting.com
Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Pattaya, Thailand
$1,23M
13
ID: 27389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Exklusive Premium Villen im Herzen von Pattaya!
Volle Ausstattung! Installation!

Harmony Hills Villas ist ein gated Komplex von nur 8 Luxusvillen mit durchdachten Layouts, intelligente Technologie und tadelloses Design. Geräumige Residenzen kombinieren Privatsphäre, Komfort und einen hohen Lebensstandard – ideal für diejenigen, die Eleganz und Funktionalität schätzen.

Schlüsselmerkmale der Villen: 3 Etagen mit Aufzug, offene Layouts, Studium, Weinraum, Dachloungebereich, privater Infinity-Pool mit Bergblick, Sauna, Himmelsgarten und Terrasse am Wasser, geräumige Halle mit Bar, Smart Home (Smart Home) und Premium-Sicherheitssystem, Solardach, EV-Ladung, digitale Schlösser, Personalzimmer, 4 Parkplätze, automatisches Tor

Ideale Lage:

- 5 Minuten zur Autobahn;
10 Minuten zu den Stränden von Jomtien und Central Pattaya;
Terminal 21, Central Festival, Internationale Schulen, Bangkok Hospital
In der Nähe des Siam Country Club, Phoenix Golf

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
