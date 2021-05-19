Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Exklusive Premium Villen im Herzen von Pattaya!

Volle Ausstattung! Installation!

Harmony Hills Villas ist ein gated Komplex von nur 8 Luxusvillen mit durchdachten Layouts, intelligente Technologie und tadelloses Design. Geräumige Residenzen kombinieren Privatsphäre, Komfort und einen hohen Lebensstandard – ideal für diejenigen, die Eleganz und Funktionalität schätzen.

Schlüsselmerkmale der Villen: 3 Etagen mit Aufzug, offene Layouts, Studium, Weinraum, Dachloungebereich, privater Infinity-Pool mit Bergblick, Sauna, Himmelsgarten und Terrasse am Wasser, geräumige Halle mit Bar, Smart Home (Smart Home) und Premium-Sicherheitssystem, Solardach, EV-Ladung, digitale Schlösser, Personalzimmer, 4 Parkplätze, automatisches Tor

Ideale Lage:

- 5 Minuten zur Autobahn;

10 Minuten zu den Stränden von Jomtien und Central Pattaya;

Terminal 21, Central Festival, Internationale Schulen, Bangkok Hospital

In der Nähe des Siam Country Club, Phoenix Golf

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.