Villa HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA

Exklusive Premium Villen im Herzen von Pattaya!
Volle Ausstattung! Installation!
Harmony Hills Villas ist ein gated Komplex von nur 8 Luxusvillen mit durchdachten Layouts, intelligente Technologie und tadelloses Design. Geräumige Residenzen kombinieren Privatsphäre, Komfort und einen hohen Lebensstandard – ideal für diejenigen, die Eleganz und Funktionalität schätzen.
Schlüsselmerkmale der Villen: 3 Etagen mit Aufzug, offene Layouts, Studium, Weinraum, Dachloungebereich, privater Infinity-Pool mit Bergblick, Sauna, Himmelsgarten und Terrasse am Wasser, geräumige Halle mit Bar, Smart Home (Smart Home) und Premium-Sicherheitssystem, Solardach, EV-Ladung, digitale Schlösser, Personalzimmer, 4 Parkplätze, automatisches Tor
Ideale Lage:
- 5 Minuten zur Autobahn;
10 Minuten zu den Stränden von Jomtien und Central Pattaya;
Terminal 21, Central Festival, Internationale Schulen, Bangkok Hospital
In der Nähe des Siam Country Club, Phoenix Golf
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.