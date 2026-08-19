  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Sare

Neubauten zum Verkauf in Bang Sare

;
wohnungen
2
häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Alle anzeigen Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Thailand
von
$82,174
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Investitionsmöglichkeit! Komfortable Apartments in der malerischen Gegend von Bang Saray Beach. Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Erträge von 7 Prozent!Das Haus ist bereit zu bewegen! Die Wohnung ist möbliert!In der Nähe von Bang Saray Beach! Komfortable Transportverbindungen.Der St…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Alle anzeigen Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Thailand
von
$63,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Das 5. Projekt von Sisaran aus Bang Saray ist eine ECO-freundliche Luxuswohnung mit 262 Einheiten. Mit über 15 Moderatoren für die Bewohner und einer Reihe von 5-Sterne-Serviecs wird diese Entwicklung einen neuen Maßstab für Bang Saray setzen.
Bauherr
Sisaran
Eine Anfrage stellen
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Alle anzeigen Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Villa LAYAN BANGSARE BEACH
Bang Sare, Thailand
von
$266,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Charmante zweistöckige Luxusvilla Layan Bangsare Villas am Ufer des Golfs von Thailand! Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Die Villa ist möbliert! Ausstattung: privater Pool, Liegewiese und…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
TekceTekce
Auf der Karte
Realting.com
Gehen