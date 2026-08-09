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Wohnanlage First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
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Wohnanlage First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
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Wohnanlage First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$554,677
Ein einzigartiger Komplex bestehend aus 11 luxuriösen einstöckigen Villen mit privaten Pools mit Blick auf die Berge. Wir bieten eine Vielzahl von Aussichtsvillen mit 4, 3 und 2 Schlafzimmer, unterschiedlich in ihren Eigenschaften. Jede Villa hat einen gemütlichen Pavillon und wenn Sie wünsc…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
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Wohnanlage Modern residential complex of villas with swimming pools, Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$422,468
Die neue Wohnanlage besteht aus 7 zweistöckigen Villen, die jeweils mit einem privaten Pool, Garten und Parkplatz ausgestattet sind. Es ist möglich, ein komplettes Möbelpaket zu kaufen.Eingebettet unter der zeitlosen Schönheit der natürlichen Teakbäume bieten diese Häuser einen friedlichen R…
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TRANIO
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Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
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Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool and a garden, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$400,955
Wir bieten eine Villa mit einem Pool 9x3.8 m, einen Garten und einen Pavillon, einen Parkplatz für 2 Autos.Eigenschaften der Wohnungen Das Haus verfügt über eine geräumige Eingangshalle, eine Gästetoilette, ein Hauswirtschaftsraum und eine Abstellkammer, ein Hauptschlafzimmer mit einem Ankle…
Immobilienagentur
TRANIO
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TekceTekce
Wohnanlage New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of tropical turnkey villas with swimming pools and sea views in Bo Phut, Koh Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$577,006
Die Wohnanlage umfasst 6 Villen, jedes mit einem Swimmingpool, einer Terrasse, einem Grundstück von 365 m2 und ist komplett einsatzbereit.Panoramaverglasung ermöglicht es Ihnen, den atemberaubenden Blick auf das Meer voll zu genießen, der sich vom Licht der Morgensonne bis zum rosa Abendunte…
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TRANIO
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Wohnanlage Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
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Wohnanlage Luxury beachfront complex of furnished villas, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$725,916
Wir bieten möblierte Villen mit einem überdachten Parkplatz für 2 Autos, einen Panoramablick auf das Meer, einen Pool.Lieferung des Hauses - innerhalb von 12-15 Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages.Ausstattung und Ausstattung im Haus SolarmoduleKlimaanlageGeräteLage und Infrastruktur in…
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and sea views close to Bangrak Beach, Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$427,092
Der Komplex besteht aus 8 Villen mit Meerblick (4 einstöckige Villen mit 3 Schlafzimmern und 4 zweistöckigen Villen mit 4 Schlafzimmern).Jede Villa verfügt über einen Außenpool und 1-2 Parkplätze.Ausstattung und Ausstattung im Haus WaschraumDeckenventilator im SalaA/C und Deckenventilator un…
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TRANIO
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a panoramic view, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$770,926
Wir bieten Villen und Apartments mit Terrassen.Einige Wohnungen sind möbliert.Die Häuser verfügen über private Swimmingpools und Parkplätze.Die Residenz mit Panoramablick verfügt über einen schönen Garten, rund um die Uhr Sicherheit, Videoüberwachung, einen 26 Meter langen Infinity-Pool, ein…
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Wohnanlage Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with swimming pools, terraces and gardens, surrounded by green areas, Bophut, Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$459,472
Das Projekt besteht aus 12 eleganten Villen umgeben von Grünflächen. Die Häuser befinden sich auf einem Hügel - deshalb haben die Bewohner einen schönen Blick auf die Natur. Jede Villa ist mit einem Pool und Videoüberwachungssystem ausgestattet. Jede Villa verfügt über 2 Parkplätze, 2-3 Schl…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views near the beach, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$945,529
Wir bieten Luxusvillen mit Panoramablick auf das Meer, Pools und Parkplätze.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete Küche mit einer Insel und Geräten (Doppelkühlschrank/Gefrier…
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Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
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Wohnanlage New residential complex with a good infrastructure, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thailand
von
$477,974
Ein kleiner und gemütlicher Wohnkomplex bietet Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sowie Studios mit privaten Pools im Erdgeschoss. Der Komplex verfügt über mehrere gemeinsame Pools, Liegewiesen, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Wellnessbereich und Tiefgaragen. Darüber hinaus ar…
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Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
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Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$214,471
Der moderne Komplex besteht aus 12 Villen. Jeder hat einen Parkplatz für 2 Räume, einen Garten und einen Pool (9.90x3.7 m, Tiefe 1.2 m).Bau innerhalb von 8–10 Monaten nach Vertragsunterzeichnung.Reservierung Zahlung 5%, dann Raten 25%-20%-20%-15%-10%-5%.Art des Eigentums — Leasing für 30 Jah…
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Wohnanlage Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of stylish villas with swimming pools and a view of the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$561,687
Wir bieten möblierte Villen mit Pools, großen Terrassen und Blick auf das Meer und die Berge.Bauzeit - von 10 bis 12 Monaten.Zahlung 10% - Anzahlung25% - Vertragsunterzeichnung mit dem Entwickler25% - Fundament, Boden, Installation von Zementbelag für Böden (Subflooring)15% - Gebäuderahmen, …
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Wohnanlage First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage First-class residential complex with a good infrastructure on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$103,588
Apartments im immer beliebteren Resort von Koh Samui, projiziert Ertrag: bis zu 12%.Es gibt 14 Gebäude in der Anlage, mit 533 Wohnungen von verschiedenen Layouts (Studios und 2-Zimmer-Wohnungen von 24,22 m2 bis 68,75 m2). Die erste Phase besteht aus 7 Gebäuden.Der Komplex verfügt über eine g…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 10 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$299,119
Eine erstklassige Wohnanlage von 11 Villen in der Maenam Gegend von Koh Samui, nur wenige Schritte vom malerischen Ban Tai Beach entfernt. Das Projekt vereint Luxus, Komfort und Privatsphäre und bietet den Bewohnern einen hohen Lebensstandard in einem der friedlichsten und gefragtesten Orte …
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Wohnanlage New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
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Wohnanlage New villas with a pool and a garden near international school and beach in Maenam, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$243,613
Diese Residenz ist zwei 3-Schlafzimmer, 3-Badezimmer moderne Villen, entworfen, um sowohl Ferienunterkünfte als auch langfristiges Wohnen. Jede Villa bietet die Flexibilität eines privaten Pools oder eines üppigen Gartens, sodass Sie Ihren Außenraum auf Ihren Lebensstil zuschneiden können. G…
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Wohnanlage New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
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Wohnanlage New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$169,604
Eigene eine private Villa mit einem vollen Resort-Lifestyle für den Preis einer Wohnung. Eine Premium-Kollektion von 26 ein- und zweistöckigen Villen, mit 1-2 Schlafzimmern, entworfen, um den Käufern etwas anzubieten, das sie nie erwartet haben - ein privates tropisches Haus mit einer ganzen…
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Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of furnished villas with swimming pools 5 minutes away from beaches, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$228,432
Der Komplex umfasst 13 Villen mit 2-3 Schlafzimmern. Jede Villa ist möbliert und verfügt über einen eigenen Pool, eine Sommerküche, einen Sala und eine Außendusche.Die komplexe Infrastruktur:Sicherheit rund um die Uhr30 Meter langes SchwimmbadKinderspielplatzEmpfangSaunaLage und Infrastruktu…
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Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Wohnanlage New two-level villas with pools right on the beach, Nathon, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$242,651
Der Komplex wird auf einem Grundstück von ca. 4.000 m2 am Stadtrand der Hauptstadt Nathon auf Koh Samui entwickelt, in einer sehr ruhigen und dennoch nicht isolierten Lage! Auf diesem Grundstück werden 16 Häuser gebaut, davon 8 in der ersten Reihe direkt am Strand und 8 weitere Häuser in der…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$364,111
Wir bieten luxuriös eingerichtete Villen mit einem 10-Meter-langen Pool, Panoramablick auf das Meer, einen Parkplatz.Abschluss - in 7-8 Monaten nach Rückzahlung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Chaweng ist der beste Strand von Samui mit malerischen Buchten, feinem Sand, kristallklarem Wass…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near Bantai Beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$305,287
Jede Villa auf dem Grundstück verfügt über einen Pool mit einer Terrasse, einen Garten, einen Sala mit einer Toilette, einen Parkplatz und einen Pumpraum. Das interne Layout bietet 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, ein Wohnzimmer mit einem Esszimmer und eine offene Küche.Freier Besitz. Der Bau beginn…
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Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$212,776
Entwickelt, um moderne Eleganz mit der natürlichen Schönheit der Insel zu harmonisieren. Mit 9 luxuriösen Poolvillen verbindet das Konzept zeitgenössische Architektur mit üppiger Umgebung und schafft ein ruhiges und anspruchsvolles Wohnerlebnis. Mit dem Fokus auf Privatsphäre, Komfort und Na…
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Wohnanlage New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$789,120
Eine Elite Wohnanlage, die Harmonie mit der Natur und modernem Komfort verbindet. Das Projekt besteht aus 6 Villen mit eigenem Pool und Parkplatz für 2 Autos. Geräumige, helle Innenräume mit Panoramaverglasung passen organisch in die tropische Landschaft. Auf dem Gebiet der Residenz gibt es …
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Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
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Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Thailand
von
$601,684
Wir bieten einzigartige Villen mit Pools.Grundstücke - von 679 m2 bis 1.307 m2.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein geräumiges offenes Wohnzimmer mit einer ausgestatteten Küche und einem Essbereich. Alle Schlafzimmer haben ein eigenes Bad.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, roof-top terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thailand
von
$397,798
4 Luxusvillen in Bangrak, Koh Samui, bieten Privatsphäre, Eleganz und Verbindung zur Natur durch moderne Architektur und tropischen Charme.Die üppigen Gärten und das Grün sorgen für volle Ruhe.Dachterrassen mit Panoramablick auf das Meer zur Entspannung oder unterhaltsam.Privatpoolsüppige Gä…
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Wohnanlage Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
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Wohnanlage Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Thailand
von
$808,306
Das Projekt verfügt über 30 Villen, die von Palmen und Landschaften umgeben sind. Geschlossenes Gebiet mit Sicherheitssystem und Management-Unternehmen. Jede Villa verfügt über große Terrassen und Lounge-Bereiche zur Entspannung.Jede Villa verfügt über ein Wohnzimmer, Esszimmer, 2-3 Schlafzi…
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Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex with a natural waterfall, Lamai, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$567,819
Die Sammlung zeitgenössischer Pool-Villen im Herzen von Lamai eingebettet, auf einem Hügel inmitten der Natur. Mit Panoramablick und einer ruhigen Atmosphäre zeichnet sich dieses Anwesen als einziges Pool-Villa-Projekt in Samui aus, das einen einzigartigen Wasserfall und Fluss während der ge…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$172,456
Ein Komplex von 10 Villen im balinesischen Stil mit 2 und 3 Schlafzimmern, 11x2.5 m Swimmingpools, Gärten und Parkplätze. Diese Villen sind entworfen, um perfekte Harmonie zwischen Innen- und Außenbereichen zu bieten. Sie verfügen über große Buchtfenster, die sich auf einen langen, funkelnde…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thailand
von
$361,086
Premium Villen mit Pools und Meerblick in Choeng Mon.Der Wohnkomplex besteht aus 21 exklusiven Villen. Es gibt Optionen mit 3 und 4 Schlafzimmer. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool, einen Parkplatz und eine Terrasse. Das große Gebiet ermöglicht es Ihnen, Privatsphäre und Ruhe zu geni…
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, close to Chaweng nightlife, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$724,670
Der Komplex besteht aus zwei hervorragend gestalteten Stand allein privaten Pool Villen mit hellen und geräumigen Innenräumen, großen Innen- und Außenwohnbereichen, mehreren Schlafzimmern und Bädern, offenen Terrassen und natürlich einem schönen privaten Pool.Eigenschaften:Innen- und Außenbe…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
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Mae Nam, Thailand
von
$270,240
Ein neuer Komplex von 14 Villen in Maenam, Samui. Alle Villen sind einstöckig mit 3 Schlafzimmern und 4 Bädern, jeweils mit eigenem Garten, Schwimmbad und Parkplatz. Die Residenz bietet Villen mit 2 Arten von Layouts. Das Projekt kombiniert natürliche Materialien und modernes Design, im Eink…
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Wohnanlage Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with a swimming pool and a panoramic view close to the sea, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$217,225
Wir bieten Stadthäuser mit Panoramablick auf den Wald und die Berge.Die Residenz verfügt über einen 25 Meter langen Pool, einen überdachten Grillplatz, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, ein Kino im Freien, einen Parkplatz.Abschluss Juni 2024.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: …
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near the beach, Maenam, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$459,472
Villa mit Pool, Terrassen, Parkplatz steht zum Verkauf.Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen Sportplatz, eine Videoüberwachung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Maenam Beach - 3 MinutenMaenam Market - 2 MinutenEinkaufszentrum - 2 MinutenCountry Club - 3 MinutenChaweng Beac…
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools, 8 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$582,820
Ein Haus, das Modernität und Luxus, einzigartig und natürlich kombiniert, bietet eine neue Lebensweise, die Umweltverantwortung und Lebensqualität priorisiert. Das Projekt ist inspiriert von dem Charme der Natur auf Koh Samui, die friedliche und reine natürliche Atmosphäre. Der Komplex beste…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in the area of popular Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$323,789
Der Komplex besteht aus 14 einstöckigen Villen mit 3 Schlafzimmern.Eigenschaften:Schwimmbad mit TerrasseWohnbereichGartenParkplatzAbschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Der Strand Lamai liegt an der südöstlichen Küste der Insel, nur wenige Kilometer vom Strand Chaweng entfernt. …
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Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
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Wohnanlage Single-storey villa with a swimming pool, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$293,595
Die luxuriösen 3-Zimmer-Villen haben einen Parkplatz. Im Garten gibt es einen großen Wohn- und Essbereich im Freien. Es gibt einen Pool in der Anlage.Die Architekten und Designer haben sich auf Licht und Raum konzentriert.Die komplexe Infrastruktur:ClubhausSchwimmbadFitnessstudioLage und Inf…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$481,057
Der Komplex besteht aus 10 zweistöckigen Villen mit 2 Schlafzimmer. Jeder von ihnen verfügt über einen privaten Pool, einen Parkplatz und einen Meerblick.Abschluss - 1. Quartal 2027.Ausstattung und Ausstattung im Haus Klimaanlage in Schlafzimmern und WohnbereichKüchenschrank mit elektrischer…
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Wohnanlage Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage Complex of new high-quality villas with swimming pools on Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Choeng Mon, Thailand
von
$162,469
Der neue Komplex besteht aus 13 Villen mit Pools, Gärten und Parkplätzen. Die Fläche der Grundstücke beträgt 333 bis 490 m2. Für eine zusätzliche Gebühr von 90.000 Baht können Sie einen Jacuzzi im Pool installieren. Ein komplettes Möbelset kann für 950.000 Baht gekauft werden.Eigentum: Leasi…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, terraces and sea views, Samui, Thailand
Baan Tai, Thailand
von
$770,926
Stilvolle zweistöckige Villen im Strandstil mit Blick auf das Meer. Die Häuser sind in erdigenen Farben mit natürlichen und hochwertigen Materialien fertig.Infinity Poolgroße sonnige Terrasse mit SonnenliegenDachterrasse im Freien mit einer BarParkplatzBlick auf das MeerVolle AusstattungAuss…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools close to all infrastructure, Maenam, Samui, Thailand
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Mae Nam, Thailand
von
$191,190
Boutique Wohnentwicklung mit 9 Villen, bietet eine Auswahl an 2-Zimmer- und 3-Zimmer-Layouts. Jede Villa verfügt über einen Pool, Garten, Pavillon zur Entspannung, Parkplatz.Eingebettet in der ruhigen Umgebung von Maenam, bietet dieses Projekt eine perfekte Balance zwischen ruhigen Insel leb…
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Wohnanlage Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments and villas with private swimming pools and sea view, in a quiet area near Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$239,955
Das Projekt ist ein risikoarmer Komplex von mehreren Wohnungen und Villen mit 1-3 Schlafzimmern. Nur 5 Minuten vom Strand, Restaurants und Supermarkt entfernt. Besonderheit ist ein privater Pool mit herrlichem Meerblick von jedem Zimmer, smaragd Gewässer von Lamai Bay und üppige Kokosnüsse.D…
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Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$274,450
Moderne Villen mit Terrassen und Pools in der malerischen Gegend von Chong Mon, Samui. Der Komplex besteht aus 22 Villen mit 2-3 Schlafzimmern. Die Fläche jedes Grundstücks beträgt 200-499 m2. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool, Parkplätze, einen Balkon oder eine Terrasse. Die Villen…
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Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Maenam Beach, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$511,587
Eine Elite Wohnanlage, die Harmonie mit der Natur und modernem Komfort verbindet. Das Projekt besteht aus 6 Villen mit eigenem Pool und Parkplatz für 2 Autos. Es gibt Optionen mit 3 und 4 Schlafzimmer. Geräumige, helle Innenräume mit Panoramaverglasung passen organisch in die tropische Lands…
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Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of furnished villas in Taling Ngam, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Thailand
von
$675,639
Der Komplex bietet 17 Villen mit Pools Größe 3x8 m, Gärten und Parkin für 2 Autos. Die Projektstraße 8 m Breite.Jede Villa verfügt über Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, 2 Badewannen im Freien, Serviceraum und Abstellraum.Vorteile 2 Jahre Garantie für Heim- und…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches and piers, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$606,595
Der Komplex stellt sich dem kulturellen Erbe der Insel als raffiniertes modernes tropisches Wohnen vor: einstöckige Villen, die unter Kokosnusshainen und smaragdigen Gipfeln eingezäunt sind, interpretieren Samuis zweistöckige Dächer mit hochwertigen Materialien, bodenständigem Glas und nahtl…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Maenam, Samui, Surat Thani, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$467,320
Das Projekt umfasst 3 Phasen des Hausbaus. Die erste Phase hat 8 Villen, 3 Villen sind bereits fertig (2 davon verkauft), der Rest sind 80% abgeschlossen. Diese Häuser haben Meerblick von jedem Schlafzimmer, sowie einen Infinity-Pool. Die zweite Phase wird weniger Meerblick haben, aber mehr …
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Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$200,441
Moderne Villen mit Pools in Chaweng - komfortables Wohnen und eine profitable Investition nur wenige Minuten vom Strand entfernt.Der Komplex besteht aus 35 exklusiven Drei-Zimmer-Villen mit privaten Pools und einer Terrasse. Die Villen sind in einem tropischen Stil gebaut, harmonisch mit der…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$354,317
Der Komplex besteht aus 2 freistehenden Villen, die nach höchsten Standards mit nur hochwertigen Materialien ausgerüstet sind.Eigenschaften:3 Schlafzimmer mit eigenem Bad und Zugang zum PoolParkplatzSalaSchwimmbadAbschluss - 2. Quartal 2026.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa besteht aus …
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views at 650 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Thailand
von
$332,276
Wir bieten exklusive Villen am Hang mit malerischen Blick auf grüne Täler, schöne Gärten und Pools. Der Käufer kann eine von 2 Villentypen wählen.Eigentümer werden die folgende Auswahl an Upgrades angeboten:Große TerrasseErweiterung des PoolsDatenschutzwändeTeilweise überdachte TerrasseÜberd…
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Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New first-class villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$616,741
Der Wohnkomplex besteht aus nur 3 exklusiven Villen, die jeweils mit einem Swimmingpool, Garten und Garage ausgestattet sind.Lieferung des Projekts innerhalb von 12 Monaten (Jahr) nach Vertragsunterzeichnung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Glas AufzugElektroauto LadegerätKesselLuftentlüf…
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Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas on the first sea line, 5 minutes from the beach, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$277,533
Ein erstklassiger Wohnkomplex von 7 Villen im Maenam-Bereich von Koh Samui, nur wenige Schritte vom malerischen Ban Tai Beach entfernt. Das Projekt vereint Luxus, Komfort und Privatsphäre und bietet den Bewohnern einen hohen Lebensstandard in einem der friedlichsten und gefragtesten Orte auf…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$337,208
Wir bieten Villen im toskanischen Stil mit Pools, Sommerküchen, Parkplätzen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Lamai, nur 800 Meter von der Ringstraße und 1,2 km von der Lotus Lamai, in der Nähe einer internationalen Schule
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools 5 minutes away from the coast, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$437,056
Wir bieten Villen mit Pools und Parkplätzen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe des Strandes
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Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas within walking distance of Maenam Beach and the project of an international school, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$176,260
Wir bieten moderne Villen mit großen Balkonen und Terrassen, Pools und Parkplätzen.Einige Häuser haben Blick auf das Meer und die Berge.Es ist möglich, voll möbliert zu kaufen (+ 1.000.000 THB).Umsatz - innerhalb von 8 Monaten nach Einzahlung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte …
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Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with terraces and swimming pools in a residence with a gym, Choeng Mon, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$305,287
Der Komplex besteht aus 48 Villen mit 2 Schlafzimmern. Die Fläche jedes Grundstücks beträgt 200-250 m2.EigenschaftenSchwimmbadTerrasseParkplatzDie komplexe Infrastruktur:FitnessstudioStielbad und SaunaAbschluss - 2026.Zahlungsplan (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Lage und Infrastruktur in der Nä…
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Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished villas with pools in Maret, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$243,613
Ein privates Wohngebiet von 6 identischen Villen, eingebettet im Herzen einer gepflegten, ruhigen und natürlichen Umgebung, im üppigen Kokosnußhain von Na Mueang, im Süden von Koh Samui. Jede Villa ist auf einer Ebene gebaut, mit einem Layout mit voller Privatsphäre, in einer ruhigen und aut…
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Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New furnished villa with a swimming pool, 350 meters from the beach, Samui, Thailand
Baan Bang Rak, Thailand
von
$459,472
Eine 3-Zimmer-Villa mit einem Pool, einem Jacuzzi und einem Parkplatz für 2 Autos.Ausstattung und Ausstattung im Haus Klimaanlage und DeckenventilatorenWestliche Küche und InselTeakholz und Massivholz möbliertLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in einer luxuriösen…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Bo Phut, Thailand
von
$452,434
Wir bieten Villen mit Pools und Parkplätzen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Automatisches TorEuropäische KücheWarmwasserbereiterKlimaanlage und VentilatorenVideoüberwachungLage und Infrastruktur in der Nähe Fischerdorf - 5 Minute…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$428,635
Der Komplex besteht aus 6 Villen im balinesischen Stil mit 3 Schlafzimmern. Die Fläche jedes Grundstücks beträgt 450 m2.EigenschaftenSchwimmbadTerrasseParkplatzAbschluss - 2026.Zahlungsplan (30%, 20%, 20%, 15%, 10%, 5%)Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe …
Immobilienagentur
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$407,049
Der Komplex besteht aus 4 Villen. Die Luxusvillen sind sorgfältig durchdacht und haben private Swimmingpools und Parkplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Choeng Mon liegt an der nördlichen Küste von Ko Samui, zwischen Chaweng und Mae Nam.Ich bin nicht da. Strand ist eine kleine malerisc…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sea views near the beach, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$1,18M
Wir bieten eine Luxusvilla in der Nähe des Strandes.Eigenschaften:SchwimmbadBlick auf das Meer2 GaragenGrillplatzAusstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete KücheLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich günstig in der Nähe des Strandes und bietet den perfekt…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
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Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$910,544
Ein neuer Wohnkomplex auf der ersten Linie in Bang Rak mit einem einzigartigen runden Pool, erstklassigen Service und hohem Investitionspotenzial.Das Projekt ist ein vierstöckiges Kondominium, das nur 564 Wohnungen mit verschiedenen Layouts hat. Es gibt verschiedene Geräteoptionen von Studio…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of first-class villas with swimming pools, Bophut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$275,992
Eine moderne Wohnanlage von 6 Häusern, jeweils mit einem Grundstück von 390 m2. Es gibt Villen mit 2 und 3 Schlafzimmern zur Auswahl. Jede Villa verfügt über einen 5x3 m Pool, einen Grillplatz mit einem Filmprojektor, einen Spielplatz und einen Parkplatz.Eigenschaften der Wohnungen modernes …
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with three swimming pools close to international schools and Lamai Beach, Samui, Thailand
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Lamai, Thailand
von
$200,441
Die Premium-Wohnungsentwicklung bestehend aus 10 gemischten Wohngebäuden mit 1- und 2-Zimmer-Wohnungen und 3-Zimmer-Penthouses.‍Alle Apartments genießen große offene Wohnräume mit bodendeckenden Fenstern. Die Wohnungen Interieurs wurden sorgfältig gestaltet, gemischt asiatische künstlerische…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of two-level villas with swimming pools a few steps from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$334,581
Das Projekt umfasst 13 exklusive Villen mit jeweils eigenem Pool und Parkplatz. Verschiedene Layout-Optionen werden von 2 bis 5 Schlafzimmer, sowie zweigeschossige Villen mit Meerblick angeboten. Volle Innendekoration ist im Preis der Villa enthalten, einschließlich der Installation von Klim…
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Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$212,776
Der Komplex umfasst 6 Villen mit 3 Schlafzimmern.Ausstattung:SicherheitParkplatzLage und Infrastruktur in der Nähe Der Strand Plai Laem liegt im Nordosten von Samui. Dieser ruhige und ruhige Strand wird nett für diejenigen sein, die Ruhe und entspannten Lebensstil schätzen
Immobilienagentur
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Wohnanlage Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Wohnanlage Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Wohnanlage Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Wohnanlage Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Wohnanlage Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
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Wohnanlage Three-storey villa with a swimming pool and a separate studio, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$735,463
Die 5-Zimmer-Villa hat einen Panoramablick auf das Meer und Chaweng.Parkplatz für 2 Autosgroßer Pooljacuzzi im studioTerrasseEigenschaften der Wohnungen Obergeschoss: ein offenes Wohnzimmer mit Küche, Terrasse.Mittelgeschoss: 2 Schlafzimmer (1 mit Meerblick und 1 mit Blick auf den Pool), Zug…
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Wohnanlage Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$262,115
Komfortklasse Residenz 10 Minuten vom Chaweng Beach, ideal zum Wohnen und Mieten. Wir bieten moderne funktionale zweigeschossige Villen mit 3 Schlafzimmern, einen Parkplatz, eine Terrasse und einen 25 m2 großen Pool. Die Villen werden im tropischen Stil mit natürlichen Materialien, hohen Dec…
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Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Mae Nam, Thailand
von
$493,392
Moderne Komplex von schlüsselfertigen Villen besteht aus 14 Häusern mit Pools und Gärten. 2 Villen sind bereits 80% abgeschlossen. Das Projekt eignet sich sowohl für Wohnen als auch für Mieten.Ausstattung und Ausstattung im Haus Geräte und Möbel von Qualitätsmarkenhohe Decken 4,5 Meter3 Phas…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, 8 minutes from the beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$154,182
Ein Projekt von 30 Villen mit modernem Design, in einer ruhigen Gegend umgeben von Grün. Nur wenige Minuten von Lamais Hauptstraße, Strand und Geschäften, bietet es Ruhe und Privatsphäre, während Sie in der Nähe von wichtigen Dienstleistungen bleiben. Ein ausgewogenes Umfeld für Wohn- und Mi…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools just 100 m from Bang Po Beach, Maenam, Samui, Thailand
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Baan Thong Po, Thailand
von
$370,044
Der kleine Komplex besteht aus 5 Villen, jeweils mit einem 4x10 m Schwimmbad, Parkplatz und Grün.Wasser und Strom zu staatlichen Preisen.Eigenschaften der Wohnungen Layout - geräumiges Wohnzimmer mit Esszimmer und offener Küche, 2 oder 3 Schlafzimmer, 2 oder 3 Badezimmer, Waschküche, Sala, G…
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Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$181,939
Jede Villa ist mit einem privaten Pool ausgestattet, ideal für Erholung und Freizeit. Die Villen bieten geräumige Wohnbereiche, entworfen mit einem modernen und offenen Layout. Diese Villen bieten eine fantastische Gelegenheit für einen ruhigen Lebensstil oder als Ferienhaus.Ausstattung:Sich…
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Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$428,635
Ein außergewöhnliches Immobilienunternehmen, das Eleganz, Luxus und eine nahtlose Mischung aus modernem Wohnen mit der atemberaubenden Schönheit der Natur verkörpert.Das Projekt besteht aus 15 luxuriösen Villen, die jeweils einen privaten Pool bieten. Diese Villen sind entworfen, um ein hoch…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$521,146
Eine exklusive Strand entkommen nur 100 Meter vom Ufer entfernt, mit luxuriösen 4-Zimmer-Villen mit 5 Bädern, jedes Schlafzimmer eine Master-Suite. Entwickelt für Familienleben und High-End-Verleih bietet die Villa eine Spa-Ecke, Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer.Jedes Detail ist …
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Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of two-level villas in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$280,617
Erleben Sie das Wunder des Luxuslebens in einer exklusiven Sammlung von Premium-Villen im Herzen von BoPhut, Koh Samui. Entwickelt für modernen Komfort und Eleganz, jede Villa nahtlos verbindet zeitgenössische Architektur mit tropischer Ruhe und schafft das perfekte Heiligtum für Entspannung…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens in the center of Bo Phut, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$191,190
Ein modernes Projekt eines zuverlässigen Entwicklers besteht aus 14 einstöckigen Villen. Jede Villa verfügt über einen Pool, einen üppigen Garten und einen Parkplatz.Art der Immobilie — freier Zugang.Verfügbare Raten — 10%, 30%, 30%, 20%, 10%.Vorteile Hochwertige Materialien und AusrüstungOp…
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Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a panoramic sea view, Samui, Thailand
Baan Thong Po, Thailand
von
$282,355
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool und einen Kinderpool, ein Spa und ein Fitnesscenter, ein Restaurant, einen Garten mit Meerblick und einen Grillplatz, eine Videoüberwachung, rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplat…
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens near the beach, Samui, Thailand
Bo Phut, Thailand
von
$319,615
Das Projekt ist eine gated Community mit einem Konzept der Achtung der Natur in jedem Designelement. Es gibt 6 Drei-Zimmer-Villen in der Anlage, jede mit einer Terrasse, einem Meerwasserpool (8,5 x 3,5 m), einem Jacuzzi und einem tropischen Garten.Das Projekt ist sorgfältig entworfen, um sic…
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Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
Wohnanlage New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$597,770
Business-Class-Villen mit Panoramafenstern und privaten Pools nur 5 Minuten von Choeng Mon Beach in Samui.Das Projekt umfasst 3 Arten von Villen mit Meerblick mit 3-4 Schlafzimmern und 4 Bädern: The Cliff (2 Stockwerke), The Bay (2 Etagen), The Flat (1 Stock). Das Hauptschlafzimmer verfügt ü…
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Wohnanlage Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with a restaurant and a spa in the quiet area of Lipa Noi, Samui, Thailand
Baan Sa Ket, Thailand
von
$323,789
Der exklusive Komplex besteht aus 9 Premium-Villen mit Gärten und Pools. Jede Villa ist bis ins kleinste Detail gedacht, verfügt über 3 Schlafzimmer, einen Swimmingpool, eine Terrasse. Das Design des Komplexes verbindet traditionellen Inselstil und moderne Annehmlichkeiten, und die Verwendun…
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$570,485
Das zeitlose Designkonzept dieser Villen ist exklusiv und passt in die natürliche Umgebung. Es verwandelt den Wohnbereich in ein luxuriöses, begehbares und originelles Biotop, das bestrebt ist, individuelles Wohlbefinden, stilvolles Wohnen und Relaxen in dauerhafter Leichtigkeit und einer tr…
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Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$458,574
Wir bieten schöne und funktionale Villen am Hang mit Panoramablick auf das Meer und die tropischen Buchten, Swimmingpools, geräumige Terrassen, Parkplätze.Abschluss - November, 2024 (Stufe 1)/Mai, 2025 (Stufe 2).Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: drei Schlafzimmer, drei Badezimmer.Erst…
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Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$613,657
Entdecken Sie eine unvergleichliche Lebenserfahrung im Herzen von Lamai. Der Komplex besteht aus 8 Villen mit 4 Schlafzimmern. Jede Villa verfügt über eine Garage, einen Pool, eine Terrasse und Balkone.Eigenschaften:Sicherheit rund um die UhrConcierge ServiceWanderwegeLandschaftsgebietKinder…
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Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$750,423
Komplex befindet sich in Bang Makham, auf einem 8000 m2 Land, in einer konservierten und üppigen Umgebung, die ein unglaubliches Panorama in Richtung Nathon Bucht, seine verschiedenen Blautöne und natürlich den magischen Thailand Sonnenuntergang bieten.Die Architektur kann als Tropen beschri…
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Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Samui, Thailand
Baan Plai Laem, Thailand
von
$360,177
Ein Komplex von Villen mit Pools 300 Meter vom Meer, in einer prestigeträchtigen Gegend von Samui, umgeben von Premium-Hotels und Residenzen.Das Projekt umfasst 15 exklusive Villen mit jeweils eigenem Pool und Parkplatz. Optionen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sind verfügbar. Volle Innendekora…
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
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ban bang raks, Thailand
von
$354,317
Der Komplex besteht aus 4 freistehenden Villen, die nach höchsten Standards mit nur hochwertigen Materialien ausgerüstet sind.Eigenschaften:ParkplatzSchwimmbadAbschluss - 2. Quartal 2026.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa besteht aus 3 Doppelzimmern, 3,5 Bädern, einem großen Wohn-/Küche/…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, 250 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$305,287
Der Komplex besteht aus 23 Villen mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, von denen jedes ein eigenes Bad, ein Wohnzimmer mit einem Küchenbereich hat und durch eine geräumige Wohnterrasse und ein großes Sonnendeck ergänzt wird.Gartenüberdachter ParkplatzSchwimmbad 3.5x7 mAusstattung und Ausstattung im…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the beaches, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Thailand
von
$3,93M
Wir bieten schöne und moderne Villen am Hang mit Panoramablick auf das Meer und tropische Haine, Schwimmbäder, geräumige Terrassen, Parkplätze.Abschluss - Februar 2024.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, ein technisches Zimmer, eine Terrasse.Erster St…
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Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools at 800 meters from Choengmon Beach, Samui, Thailand
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Choeng Mon, Thailand
von
$381,651
Villen und Stadthäuser mit modernem Interieur, mit umweltfreundlichen Technologien und hochwertigen Materialien gebaut. Diese Villen verkörpern das perfekte Gleichgewicht zwischen tropischer Ruhe und zeitgenössischer Raffinesse.Wichtige Eigenschaften:11 Designer-Villen mit unvergleichlicher …
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$616,741
Das Projekt umfasst 19 Villen mit Pools, die jeweils eine entspannte Umgebung in den Bergen bieten, die von wunderschöner grüner Natur umgeben sind. Das Projekt ist mit dem höchsten Luxusstandard konzipiert. Jede Villa bietet einen spektakulären Blick auf das Meer. Der Komplex verfügt zudem …
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and picturesque views close to the beaches, Samui, Thailand
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Baan Chaweng Noi, Thailand
von
$740,089
Eine atemberaubende Sammlung von privaten Pool-Villen innerhalb einer Service-und sicheren gated Community gesetzt. Nur wenige Minuten von den weißen Pulversanden und kühlen blauen Gewässern von South Chaweng, Coral Cove und Silver Beaches entfernt, bieten diese Villen eine tropische, zeitge…
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Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
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Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$477,974
Der exklusive Komplex mit einem geräumigen Gemeinschaftsbereich, 2 Penthouses und 13 separate Villen. Hier finden Sie sichere Plätze für Kinder, einen Laden, ein Café und alle Infrastrukturen zur Erholung.Das Projekt umfasst:ParkCaféParkplatzSportanlagenKinderspielplatzSicherheitLadenLage un…
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Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 3 minutes away from a golf course and close to Maenam Beach, Samui, Thailand
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Mae Nam, Thailand
von
$693,833
Das Projekt besteht aus 19 Villen mit 3 oder 5 Schlafzimmern, bietet unvergleichlichen Komfort und Komfort für ultimative Entspannung und Freizeit.Abschluss - 3. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Golf Town ist ein einzigartiges Reiseziel, das Golf- und Luxus-Urlaub vereint und …
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Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
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Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$184,985
Das neue Projekt bietet 3 unabhängige Einheiten mit privaten Terrassen und direkten Zugang zu einem gemeinsamen Infinity-Pool. Erhältlich einzeln oder als Paket (entsprechendes Gebäude mit Gemeinschaftspool).Die Studios verfügen über moderne, langlebige Finishs, die für ein sauberes, neutral…
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Wohnanlage Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of two furnished townhouses with swimming pools, Maenam, Samui, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$203,460
Wir bieten Stadthäuser mit Pools und Parkplätzen.Zahlung.Vertrag - 40%Bau - 55%Abschluss - 5%Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageWarmwasserbereiterFiltersystemLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Gegend des beliebten Maenam Beach
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Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a panoramic sea view in a quiet area, near Fisherman's Village, Samui, Thailand
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Bo Phut, Thailand
von
$798,856
Wir bieten Villen mit Panoramablick auf das Meer, Swimmingpools und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Automatisches TorEuropäische KücheWarmwasserbereiterKlimaanlage und VentilatorenVideoüberwachungLage und Infrastruktur…
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Wohnanlage New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Wohnanlage New residential complex of luxury villas in Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, Thailand
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Surat Thani, Thailand
von
$739,930
Die erste Phase des modernen Wohnkomplexes besteht aus 6 hochkarätigen Villen mit Pools, Parkplätzen und Erholungsgebieten. Objekttyp - Freehold.Zahlungsplan und Konstrauktionsstufen:30% - Beginn der Fußböden, untere Ebenen Säulen und Balken, Betonböden und Transferland - 2 Monate25% - Begin…
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Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
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Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Thailand
von
$274,450
Entdecken Sie die ultimative Mischung aus Luxus, Komfort und Ruhe. Eingebettet in eine malerische und ruhige Umgebung bieten die Poolvillen den perfekten Rückzugsort für diejenigen, die einen ruhigen Kurzurlaub oder ein verschwenderisches Urlaubserlebnis suchen. Jede Villa ist mit Ihrem Komf…
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Wohnanlage Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Wohnanlage Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
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Wohnanlage Luxury residence near the beach and the places of interest, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thailand
von
$285,894
Wir bieten möblierte Apartments mit Balkon.Jedes Gebäude im modernen europäischen Stil ist mit einem Aufzug ausgestattet.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageSolarmoduleFenster aus AluminiumSicherheitstürEinbaukücheDeckenhöhe - 2,7 - 2,8 mLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unte…
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Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$1,03M
Bewundern Sie eine Welt des Luxus in einer prestigeträchtigen Gemeinschaft und entdecken Sie die Schönheit von Koh Samui – wo jeder Moment ein Zeugnis für unvergleichliches Leben wird.Die Luxusvillen sind mit durchdachter Handwerkskunst und geräumigen offenen Wohnbereichen gestaltet. Das raf…
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TRANIO
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Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of premium villas 10 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$391,985
Wir bieten Villen mit gemütlichen Gärten und Grillplätzen, Swimmingpools von 21 m2, überdachte Parkplätze.Die Residenz verfügt über einen multifunktionalen Kinderspielplatz und einen Loungebereich, einen großen Parkplatz, einen Park und einen Brunnen.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus ve…
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