Municipality of Thira, Griechenland

von €74,000

Kapitulation vor: 2024

Einzigartiges Projekt zu Koh Samui! Ertrag 10% - 12% pro Jahr. Rückkauffunktion nach 5 Jahren! Die Möglichkeit, in Rubel oder Kryptowährung zu kaufen. Eigentumswohnungsprojekt Prime Location / Luxury Facilities / Voll möbliert Zen Interior Design Natürliche Materialien und Farbtöne Für einen entspannten Lebensstil Ultimative Lebenslösung Fingerabdruck & Tastaturschloss Aufzug Zugang Qualität Haushaltsgerät eingebettet CCTV & 24/7 Sicherheit Mehrere Typen Eine Reihe von Einzeltypen mit 1 Bett und 2 Betten von 24,22 m² bis 68,75 m², die auf alle Bedürfnisse zugeschnitten sind Natürlicher Fluss Die natürliche Zirkulation von Luft und Belüftung im gesamten Raum WING SAMUI CONDO Projekthighlights Freehold Vollständiges Eigentum an dem Eigentum für nicht-thailändische und thailändische Staatsbürger Mega-Projekt Mit einer Eigentumswohnung mit 560 Einheiten ist Wing Samui Condo das größte und neueste Eigentumswohnungsprojekt in Koh Samui Prime Lage In günstiger Lage im Zentrum von Koh Samui, Chaweng, dem berühmtesten und beliebtesten Viertel für Touristen, befindet sich auch die Gegend mit der stärksten Mietnachfrage. In der Nähe des Strandes von Chaweng, der Einkaufszentren, des Flughafens, internationaler Schulen und Krankenhäuser. Hochwertige Ausstattung 2 Swimmingpools / Tennisplatz / Fitnessraum / Joggingstrecke im Freien / Kinderclub-Spielplatz / 5000 + qm Garten Hervorragendes Komfortdesign Nutzen Sie das Klimadedesign-Konzept von Charles Correa, das die natürliche Zirkulation von Luft und Belüftung in den Räumen betont und somit sowohl umweltfreundlich als auch praktisch ist. Ultimatives Urlaubsziel Koh Samui, die zweitgrößte Insel Thailands, ist weltweit bekannt und wächst jedes Jahr drastisch. Ab 2010 waren die Ankünfte am internationalen Flughafen Samui stetig gestiegen und erreichten 2019 einen Höchststand von 1.325.251 Passagieren, was in den sechs Jahren ab 2013 erheblich gestiegen ist 10% -12% Mietrendite Die Belegung von Nachbarhood-Hotels überstieg 70% bei einer durchschnittlichen Rate von 1.500 Baht / Nacht im Jahr 2019; Die Langzeitmiete beträgt bis zu 20.000 Baht pro Monat Hotel Rewards-Programm Ermöglicht es Ihnen, den Status einer Echtzeitmiete am Telefon zu überprüfen, Punkte durch Vermietung zu sammeln und für Hotelaufenthalte in mehr als 100 weltweiten Zielen zu verwenden Rückkauf in 5 Jahren Garantierte Rückkaufoption für alle gekauften Einheiten Projekthighlights Golfclub / Big C / Makro / Starbucks < 5 Minuten Internationale Schule Samui / Internationales Krankenhaus Chaweng Beach / Chaweng Walking Street < 5 Minuten Einkaufszentrum / Bangkok Hospital 10 Minuten < 10 Minuten Tesco / Kino / Homepro Muay Thai / Badminton Gericht Flughafen / Panyadee British School Fisherman Village / Big Buddha