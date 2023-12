Samut Prakan, Thailand

von €83,250

Das Projekt befindet sich in der Nähe der Autobahn und der Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Projekt verfügt über Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Der Komplex verfügt auch über verschiedene Erholungsgebiete, darunter grüne Gärten und eine Dachterrasse, einen 22-Meter-Salzwasserpool, Picknick- und Grillplätze, ein Studio für Kunsthandwerk, Joggingstrecken, ein Fitnesscenter und ein Yoga-Bereich. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Bangkok, die bevölkerungsreichste Stadt des Landes, ist ein wichtiger Knotenpunkt in Südostasien. Sie zieht sowohl die einfache Migration der lokalen Landbevölkerung in die Städte an als auch viele Freiberufler und Fernarbeiter an, Expats und ist bequem für das internationale Geschäft. Der Komplex ist schnell und bequem über die Autobahn und die grüne U-Bahnlinie BTS Skytrain zu erreichen. Alle Annehmlichkeiten sind nur wenige Schritte entfernt, darunter Geschäfte, Schulen, die Chulalongkorn-Universität und Krankenhäuser.