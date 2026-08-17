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Neubauten zum Verkauf in Samut Prakan

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Mueang Samut Prakan District
3
Pak Nam Samut Prakan Town Municipality
2
Bang Mueang
2
Samut Prakan City Municipality
1
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Wohnanlage WHIZDOM THE FORESTIAS
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Ban Prem Ruethai, Thailand
von
$153,613
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 50
Luxuswohnungen mit herrlichem Blick auf den Wald! Eine attraktive Anlageimmobilie! Rendite ab 5 %! Perfekt geeignet sowohl für Dauerwohnsitz als auch zur Vermietung! Die günstige Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen! Komplett möbliert! Wh…
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Wohnanlage Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
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Samut Prakan City Municipality, Thailand
von
$105,236
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 22
FLO von Sansiri ist eine Eigentumswohnung mit 22 Etagen, die vom SANSIRI-Entwickler entwickelt wurde. Die Wohnanlage befindet sich in Klong-San in Bangkok. Klong San ist eines der ältesten Gebiete Bangkoks mit jahrhundertealter Geschichte. Dieses Gebiet ist ideal für einen dauerhaften Auf…
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Wohnanlage THE TRUST ERAWAN
Wohnanlage THE TRUST ERAWAN
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Ban Sam Phraek, Thailand
von
$52,802
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
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Wohnanlage ELIO DEL NEST
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Ban Sam Phraek, Thailand
von
$123,893
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 35
Ein einzigartiges Angebot für Investitionen in moderne Eigentumswohnungen ELIO DEL NEST vom berühmten Entwickler ANANDA DEVELOPMENT. Komplett möbliert! Das Projekt liegt neben der Hauptroute mit Elio Del Gest und bietet aufgrund der Nähe zum UDOM SUK BTS einen bequemen Transport. Es handelt …
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