Ueskuedar, Türkei

von €61,854

Ein ideales Angebot für diejenigen, die davon träumen, den Winter in Thailand mit ihrer Familie zu verbringen, und eine ruhige und komfortable Gegend im Zentrum der Insel in Betracht ziehen, um zu leben. Die Residenz verfügt über einen großen 35 Meter langen Pool mit einer Kinderzone, einen Club, ein Fitnessstudio, einen Garten, einen gemeinsamen Arbeitsbereich, WLAN, einen Parkplatz, Sicherheit und Videoüberwachung rund um die Uhr. Liefertermin: September 2024 Merkmale der Wohnungen Die Unterkünfte sind mit Küchengeräten, einem Fernseher, Vorhängen, Handtüchern und Bettwäsche sowie vorbereiteten Möbelsets des Entwicklers ausgestattet. Vorteile Grundbesitz verfügbar (es gibt noch ca. 100 Wohnungen unter der Auslandsquote). Installationspläne sind möglich (35% - Anzahlung 65% - zum Zeitpunkt der Durchführung des Projekts). Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Hauptvorteil von Katu ist das Vorhandensein absolut der gesamten Infrastruktur fürs Leben. Wohnkomplex mit 3 Gebäuden innerhalb einer 5-10-minütigen Fahrt zum Andamanda Water Park, Red Mountain Golf Club, Prince of Songkhla University, internationalen Schulen, Geschäften, Einkaufszentren, Bangkok Hospital und Patong Beach. Die Unterkunft befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums und der Sehenswürdigkeiten. Einkaufszentrum - 5 Minuten Golfclub - 5 Minuten Universität - 5 Minuten Zentrales Phuket - 7 Minuten Patong Beach - 10 Minuten