Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

Das Projekt basiert auf der Tradition des Feng Shui, einer bekannten östlichen Philosophie, deren Ursprünge in der Zeit verloren gehen. Das erste Ziel war es, eine direkte Verbindung zur Natur herzustellen. Dank der großen Anzahl von Fenstern weht der Wind buchstäblich durch die Wände des Hauses und schafft so eine visuelle Verbindung mit Pflanzen und anderen natürlichen Elementen. Die Schlafzimmer sind vom Rest des Hauses getrennt; Das Hauptschlafzimmer wurde über dem Wohnbereich platziert und bildet zwei getrennte, aber verbundene Räume. Weiche Farben zusammen mit dem Grün des Gartens, dem markanten Blau des Pools und dem Klang des Wasserfalls erinnern Sie an die Farben und Geräusche des Meeres. Standardzahlungsbedingungen 1% Bei Vertragsunterzeichnung 29% Nach Vertragsunterzeichnung innerhalb von 10 Tagen 20% Nach Abschluss der Stiftung 20% Nach Fertigstellung der Betonkonstruktion 10% Nach Fertigstellung des Daches 10% Nach Abschluss der Elektro- und Sanitärarbeiten 10% Bei Übergabe der Schlüssel Merkmale der Wohnungen Tropical Modern Villen auf einer Ebene: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche in einem Raum, Hauptschlafzimmer und Ankleidezimmer, Hauptbadezimmer, 2 gewöhnliche Schlafzimmer mit Ankleidezimmer und Badezimmern, Kindergarten oder Arbeitszimmer, Terrasse, Pool, Lounge (optional), Garage. Zweistöckige Villen im tropischen modernen Stil: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche in einem Raum, Hauptschlafzimmer und Ankleidezimmer, Hauptbadezimmer, 3 gewöhnliche Schlafzimmer mit Ankleidezimmer und Badezimmern, Arbeitszimmer, Wasch- oder Abstellraum, Spielzimmer, Fitnessbereich, Terrasse, Pool, Balkon, Garage. Einstöckige Villen im klassischen Stil Balis: Wohnzimmer, Esszimmer, Küche in einem Raum, Hauptschlafzimmer und Ankleidezimmer, Hauptbadezimmer, 3 gewöhnliche Schlafzimmer mit Bad, Terrasse, Pool, Garage. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Rawai ist eine ruhige Gegend auf Phuket Island. Es ist von der Außenwelt isoliert und liegt günstig, eine kurze Fahrt von Nai Harn und Kata Beach entfernt. Der Komplex befindet sich neben dem Stay and Fresca Hotel, umgeben von Gummiplantagen und Palmen Flughafen: 60 min. Aufenthalt Fresca Stay Fit 1 min (Hotel, Restaurant, Spa, Fitnessstudio und Tennisplätze) Chalong Pier und Marina: 5 Minuten Nai Harn Beach: 8 Minuten Berühmte Clubs und Restaurants: 6-12 Minuten (Can Aang, Kep Strandhaus, Rossovivo) Internationale Schulen: 10-20 Minuten (Montessori, ISP, Cajonkiet, Headstart)