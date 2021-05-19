  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Thep Krasatti
  4. Wohnkomplex Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Wohnkomplex Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Thalang, Thailand
von
$83,825
BTC
0.9970837
ETH
52.2614202
USDT
82 876.6467776
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28086
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket
  • Nachbarschaft
    Thalang
  • Stadt
    Thep Krasatti

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Eine stilvolle Wohnanlage im Stadtteil Thalang von einem thailändischen Entwickler mit 15 Jahren Bauerfahrung.

Das Projekt bietet stilvolle und komfortable Apartments mit durchdachten Layouts, in einer ruhigen und grünen Gegend. Die Bewohner werden einen Swimmingpool, einen Fitnessbereich und gemütliche Gemeinschaftsräume genießen und eine komfortable und angenehme Wohnumgebung schaffen.

Die erste Phase umfasst drei Gebäude und ein Clubhaus, mit insgesamt 411 Wohnungen – Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Einheiten, von 26 qm bis 78 qm.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

  • Shuttle nach Bang Tao Beach (8.8 km)
  • Schwimmbäder (60 Meter)
  • Fitnessstudios
  • Coworking Space
  • Kinderzimmer
  • Sauna
  • Whirlpool
  • Yoga Studio
  • Parkplatz
  • Ladestationen
  • Einkaufszentrum der Bewohner
  • Laufband
  • Garten- und Ruhebereich

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Standort auf der Karte

Thalang, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Complex of new single-level villas with swimming pools near the sea, 300 meters from the beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$214,471
Wohnanlage Cube Amaze
Si Sunthon, Thailand
von
$67,947
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,29M
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Thalang, Thailand
von
$524,230
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thailand
von
$100,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Thalang, Thailand
von
$83,825
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Alle anzeigen Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Thailand
von
$63,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Das 5. Projekt von Sisaran aus Bang Saray ist eine ECO-freundliche Luxuswohnung mit 262 Einheiten. Mit über 15 Moderatoren für die Bewohner und einer Reihe von 5-Sterne-Serviecs wird diese Entwicklung einen neuen Maßstab für Bang Saray setzen.
Bauherr
Sisaran
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$1,21M
Das Projekt ist ein Komplex exklusiver Luxusvillen mit dem Niveau eines Fünf-Sterne-Resorts.Traditionelles Design wird verwendet, um den Energieverbrauch zu sparen: hohe Decken helfen, die Wärme nach unten zu halten, natürliche Kreuzlüftung hält das Haus kühl, und große Baldachin haben Schat…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$184,985
Das neue Projekt bietet 3 unabhängige Einheiten mit privaten Terrassen und direkten Zugang zu einem gemeinsamen Infinity-Pool. Erhältlich einzeln oder als Paket (entsprechendes Gebäude mit Gemeinschaftspool).Die Studios verfügen über moderne, langlebige Finishs, die für ein sauberes, neutral…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen