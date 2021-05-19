Wohnkomplex Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Eine stilvolle Wohnanlage im Stadtteil Thalang von einem thailändischen Entwickler mit 15 Jahren Bauerfahrung.

Das Projekt bietet stilvolle und komfortable Apartments mit durchdachten Layouts, in einer ruhigen und grünen Gegend. Die Bewohner werden einen Swimmingpool, einen Fitnessbereich und gemütliche Gemeinschaftsräume genießen und eine komfortable und angenehme Wohnumgebung schaffen.

Die erste Phase umfasst drei Gebäude und ein Clubhaus, mit insgesamt 411 Wohnungen – Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Einheiten, von 26 qm bis 78 qm.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

Shuttle nach Bang Tao Beach (8.8 km)

Schwimmbäder (60 Meter)

Fitnessstudios

Coworking Space

Kinderzimmer

Sauna

Whirlpool

Yoga Studio

Parkplatz

Ladestationen

Einkaufszentrum der Bewohner

Laufband

Garten- und Ruhebereich

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.