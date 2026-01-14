  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Wohnkomplex Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Wohnkomplex Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Pattaya, Thailand
von
$125,743
18.02.26
$125,743
22.05.23
$73,051
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 3559
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    51

Über den Komplex

Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat.
Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt!
Alle Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln sind leicht zugänglich.

Das Projekt ist in der Liste der bekanntesten Gebäude der Welt enthalten und bietet Ihnen die Möglichkeit, erstklassige Immobilien in Besitz zu nehmen!

STANDORT:
In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen!

EINFACH:
– Schönheitssalon
– Bibliothek
– Kinderspielplatz;
– Tropische Gärten
– Fitness – Zentrum
– Sauna / Dampfbäder
– Massage- und Spa-Verfahren
– Wasserpark mit 6 Pools, darunter Kinder im Erdgeschoss
– Panorama-Pools im 27. Stock
– Chic Sky Lounge ( Bar und Restaurant ) im 51. Stock in jedem Turm
– Sicherheitssystem 24/7
– Videoüberwachung
– Schlüssel - Zugangskarte
– Skygarden ( Erholungsgebiete ) Balkone auf Türmen
– 3 Ebenen des Innen- und sicheren Parkens
– Leasingmanagementdienste.
– Aufzug

Rufen Sie uns an und wir bieten eine KOSTENLOSE Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand
Ausbildung
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,912
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$2,32M
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thailand
von
$648,001
Wohnanlage Arise Vibe Phuket
Si Sunthon, Thailand
von
$54,781
Wohnanlage Elysium Residences
Pattaya, Thailand
von
$214,619
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thailand
von
$125,743
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$364,288
Das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort aufeinandertreffen. Stunning condos bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse, und alle Schlafzimmer sind mit eigenem Bad für ein wahrlich geniales Erlebnis. Die perfekte Mischung aus hochwertigem Wo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$521,146
Eine exklusive Strand entkommen nur 100 Meter vom Ufer entfernt, mit luxuriösen 4-Zimmer-Villen mit 5 Bädern, jedes Schlafzimmer eine Master-Suite. Entwickelt für Familienleben und High-End-Verleih bietet die Villa eine Spa-Ecke, Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer.Jedes Detail ist …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$704,749
Wir bieten Villen mit Pools, Gärten und Parkplätzen.Es ist möglich, voll möbliert zu kaufen.Die Residenz verfügt über einen Wohnbereich, einen Gemeinschaftspool, einen Konferenzraum, einen Fitnessraum.Abschluss - 3. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Hauptstraße - 1.4 km (4 Minu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen