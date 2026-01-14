Wohnkomplex Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone

Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat.
Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt!
Alle Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln sind leicht zugänglich.
Das Projekt ist in der Liste der bekanntesten Gebäude der Welt enthalten und bietet Ihnen die Möglichkeit, erstklassige Immobilien in Besitz zu nehmen!
STANDORT:
In der Nähe gibt es viele Cafés, Restaurants, Geschäfte, Honig. Institutionen, Schulen!
EINFACH:
– Schönheitssalon
– Bibliothek
– Kinderspielplatz;
– Tropische Gärten
– Fitness – Zentrum
– Sauna / Dampfbäder
– Massage- und Spa-Verfahren
– Wasserpark mit 6 Pools, darunter Kinder im Erdgeschoss
– Panorama-Pools im 27. Stock
– Chic Sky Lounge ( Bar und Restaurant ) im 51. Stock in jedem Turm
– Sicherheitssystem 24/7
– Videoüberwachung
– Schlüssel - Zugangskarte
– Skygarden ( Erholungsgebiete ) Balkone auf Türmen
– 3 Ebenen des Innen- und sicheren Parkens
– Leasingmanagementdienste.
– Aufzug
Rufen Sie uns an und wir bieten eine KOSTENLOSE Auswahl der besten Objekte in Thailand für Ihr Budget und Ihre Wünsche!