Wohnkomplex Prestigious residential complex of turnkey villas with swimming pools and sea views, Bang Makham, Samui, Thailand

Komplex befindet sich in Bang Makham, auf einem 8000 m2 Land, in einer konservierten und üppigen Umgebung, die ein unglaubliches Panorama in Richtung Nathon Bucht, seine verschiedenen Blautöne und natürlich den magischen Thailand Sonnenuntergang bieten.

Die Architektur kann als Tropen beschrieben werden und die Verwendung von natürlichen Farben und Materialien sind bevorzugt. Die Dächer von Thatch geben der ganzen Residenz ein sehr tropisches Gefühl. Alle Villen bieten geräumige Wohnräume im Freien, während große Fensterschiebetüren das Gefühl geben, draußen zu sein, während sie innen sind. Überall, wo Sie in der Villa stehen, kann der Meerblick genossen werden.

Jede Villa verfügt über einen Swimmingpool, angelegte Grünflächen, Parkplatz und Grillplatz.

Gehe in Schränken auf Hauptschlafzimmern

Schranken auf Gästezimmern

Kostenloser Stehtisch auf Schlafzimmer mit Schublade und integrierte LED auf Aluminiumprofil

Großes und bequemes Sofa mit dekorativen Kissen

Kaffeetische

Wollteppiche

TV Schrank

Fußstützen aus Stoff

Esstisch aus Holz

Holzstühle mit Kissen

Set aus dekorativen Büchern

Dekorative Skulpturen

King Size Bett im Hauptschlafzimmer/queen Größe Bett im Gästezimmer

Bettbasis und Kopfteil aus Stoff

Matratze und topper, um ein Hotel Standard Confort zu bekommen

Nachttische

Dekorative anhängige Lichter über Nachttische

Benutzerdefinierte runde Spiegel in Badezimmern

Gartenmöbel

Vorhänge und Blinds

TV 55” bis 75” in der Lounge und allen Schlafzimmern

Waschmaschine

Trockenmittel

Kessel und Toaster

Nespresso Kaffeemaschine

Integrierter Grill

Bose Lautsprecher (Innen- und Außenbereich)

Böden — Fliesen und Holzbau

Blum weiche Schubladenläufer

Marmor- oder Granitarbeitsplatte

Außenbeleuchtung

Daikin A/C

3 Phasen Strom

Wassertank 6000 L

Ausstattung und Ausstattung im HausVorteile

Der Entwickler bietet die Dienste eines Management-Unternehmens (20% Provision):

Pool und Gartenpflege

Schädlingsbekämpfung

Müllsammlung

Lage und Infrastruktur in der Nähe

2 Autominuten vom Strand und Four Seasons Hotel

5 Autominuten von Pacific Palisade Residence und Nathon