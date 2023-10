New residence with a swimming pool and a spa center at 400 meters from the beach, Phuket, Thailand

Na Chom Thian, Thailand

Riviera Monaco ist eine moderne Elite-Eigentumswohnung in Na Chom Thian im Süden von Pattaya, in einer beliebten Gegend an der ersten Linie des Meeres, direkt am Jomtien Beach! Die Gegend ist grün, ruhig, gut entwickelt. Der 40-stöckige Wolkenkratzer umfasst 412 Apartments mit einer Fläche von 26 bis 130 Quadratmetern. m: Studios und Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern, einschließlich Penthäusern. Die meisten Apartments bieten einen atemberaubenden Meerblick. In der Nähe des Komplexes gibt es die notwendige Infrastruktur - Supermärkte, Geschäfte, beliebte Restaurants und Bars, Einkaufszentren, Massagesalons, Apotheken, Nachtclubs, Parks, ein Markt, auf dem Sie immer frisches Obst, Gemüse, kaufen können, Meeresfrüchte. In die Innenstadt - 15 Autominuten! EINFACH: - Lobby mit Erholungsgebieten - Panorama-Pools mit schickem Rundblick auf das Meer und die Stadt - Sonnenterrasse - Fitnessstudio - Sauna - Tennisplätze - tropische Gärten - Restaurant - Bar - Erholungsgebiete - Kinderbereich mit separatem Pool - Reinigungsservice für Wohnungen - Wäsche - elektronisches Zugangssystem zum Gebäude - Videoüberwachung rund um die Uhr - Concierge-Service - Sicherheit rund um die Uhr - Parken - Hochgeschwindigkeitsaufzüge - Kabelfernsehen - Internet, WI-FI Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Luxusimmobilien in Thailand zu einem erschwinglichen Preis!