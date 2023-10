Phuket, Thailand

von €380,397

Einrichtungen und Dienstleistungen: Lobby und Bar Willkommensecke 2 Restaurants Besprechungsraum mit Ausbruchsbereichen Fitnessstudio und Spa Bar auf dem Dach und Poolbar Hauptschwimmbad Kinderbecken & Kinderclub Conceirge 24-Stunden-Mitarbeiter Zimmerzauber Secuirty, CCTV, Wi-Fi Radisson Platin nur für Besitzer Weltweite Vorteile und Privilegien von Radisson Freier Aufenthalt der Eigentümer: 14 Tage pro Jahr Nebensaison (1. Mai – 31. Oktober): 7 Tage Hochsaison (1. November – 19. Dezember und 21. Januar – 30. April): 7 Tage Hauptsaison (20. Dezember - 20. Januar): Black out Vorteile Zahlungsbedingungen: Reservierung (nicht erstattbar) - THB 200.000 1. Zahlung - Vertrag unterschreiben (innerhalb von 30 Tagen nach Reservierung) - 40% (abzüglich Anzahlung) 2. Zahlung - Fertigstellung von Erdarbeiten, Bauwerken, Wänden und Etagen (ca. Oktober 2023) - 40% 3. Zahlung - Übergabe (Inbetriebnahme - um das erste Quartal 2024) - 20% Leaseback-Programm für 15 Jahre: 6% garantierte Rendite für 3 Jahre (Nettoeinkommen vor Steuern) Jahre 4-15 Umsatzbeteiligung: 40% an den Eigentümer - 60% für das Management Mietpool-Freigabe nach Einheitentyp 40% vom gesamten Nettozimmerumsatz zum Eigentümer Keine Sorge, Betriebskosten Lage und nahe gelegene Infrastruktur Mai Khao —, was auf Thai ’ weißes Holz ’ bedeutet — liegt im nördlichen Teil von Phuket Island. Der unberührte Strand erstreckt sich über sieben Kilometer und ist reich an einheimischen tropischen Pflanzen und verschiedenen Wildtieren, die einen Ausweg in die Ruhe ermöglichen. Internationaler Flughafen 15 Minuten Schildkrötendorf 10 Minuten Blue Canyon Golf 10 Minuten Yacht Haven Yachthafen 15 Minuten Laguna Golfplatz 25 Minuten Bangkok Hospital Phuket 40 Minuten Zentrales Festival / Einkaufszentrum Floresta 45 Minuten Robinson Thalang 25 Minuten